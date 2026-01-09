  • USD: 42,99 - 43,06
Dev derbide sürpriz karar! Süper Kupa finalinin saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasasaray ile Fenerbahçe arasında oynananacak Turkcell Süper Kupa finalinin maç saatini değiştirdi.

Ekleme: 9.01.2026 - 16:14 Güncelleme: 9.01.2026 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasasaray ile Fenerbahçe arasında oynananacak Turkcell Süper Kupa finalinin maç saatini değişikliğe gitti.

Mücadelenin yeni saati, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18.45 olarak belirlendi. ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak dev randevu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir.
