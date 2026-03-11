Windows 11 Güncellemesi Yenilikler ile Geldi

Microsoft, Windows 11 işletim sistemini kusursuzlaştırma yolculuğunda hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak işletim sisteminin eksik parçalarını birer birer tamamlayan teknoloji devi, merakla beklenen yeni KB5079473 kodlu güncellemeyi resmi olarak dağıtmaya başladı. Bu yeni güncelleme paketi, sadece işletim sisteminin alt yapısını güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda günlük bilgisayar kullanım alışkanlıklarımızı doğrudan etkileyecek, oldukça pratik ve devrim niteliğinde yenilikleri de beraberinde getiriyor.Şüphesiz ki bu güncellemenin en çok konuşulacak ve en çok kullanılacak özelliği, sisteme doğrudan entegre edilen internet hız testi aracı. Bugüne kadar bağlantı kalitemizi veya indirme/yükleme hızlarımızı kontrol etmek istediğimizde tarayıcı üzerinden üçüncü parti web sitelerine girmek veya ekstra uygulamalar indirmek zorundaydık.Ancak yeni güncellemeyle birlikte bu çile tamamen tarih oluyor. Artık ekranın sağ alt köşesinde, görev çubuğunda yer alan ağ simgesine tıkladığınızda karşınıza çıkan menü üzerinden saniyeler içinde anlık internet hızınızı ve ağ performansınızı test edebileceksiniz. Bu özellik, özellikle anlık bağlantı sorunları yaşayan veya çevrimiçi oyunlar öncesi ping değerini kontrol etmek isteyen kullanıcılar için büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.Microsoft, siber güvenlik tehditlerinin giderek karmaşıklaştığı günümüzde, Windows 11'in savunma hattını da ciddi şekilde güçlendiriyor. Daha önce genellikle ileri düzey IT profesyonelleri tarafından harici olarak kullanılan gelişmiş sistem izleme ve zararlı yazılım tespit aracı Sysmon, bu güncellemeyle birlikte doğrudan işletim sistemine entegre ediliyor. Sistemin derinliklerinde çalışan arka plan süreçlerini, ağ bağlantılarını ve dosya değişikliklerini çok daha detaylı bir şekilde analiz eden bu araç, olası siber saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı kullanıcılara ekstra bir güvenlik kalkanı sunacak.Ayrıca kurumsal kullanıcıları ve profesyonelleri yakından ilgilendiren bir diğer kritik gelişme ise Quick Machine Recovery (QMR) sisteminin Windows Professional sürümü yüklü cihazlarda artık varsayılan olarak otomatik açılacak olması. Bu sayede, olası bir sistem çökmesi veya kritik bir hata durumunda cihazların kurtarılma ve eski haline döndürülme süreci çok daha hızlı ve kayıpsız bir şekilde gerçekleşecek.Kişiselleştirme tarafında da kullanıcıları sevindirecek detaylar var. Yıllardır internet dünyasının standart görsel formatlarından biri haline gelen ancak Windows tarafında masaüstü arka planı olarak doğrudan kullanılamayan “webp” formatı, nihayet tam destek alıyor.Artık internetten indirdiğiniz yüksek kaliteli webp formatındaki görselleri hiçbir dönüştürme işlemine gerek duymadan doğrudan duvar kağıdı olarak ayarlayabileceksiniz. Bununla birlikte dijital iletişimimizin vazgeçilmezi olan emojiler de Emoji 16.0 paketinin sisteme eklenmesiyle çok daha zengin ve eğlenceli bir hale geliyor.Geçtiğimiz ay duyurulan ve müzik prodüksiyonu dünyasında büyük yankı uyandıran devasa MIDI güncellemesinin etkileri bu sürümde de kendini gösteriyor. Altyapısı tamamen yenilenen Windows MIDI Servisleri sayesinde işletim sistemi artık hem MIDI 1.0 performansını zirveye taşıyor hem de yeni nesil MIDI 2.0 standartlarına tam destek veriyor. Bu gelişme, bilgisayarını bir stüdyo ortamına dönüştüren müzisyenler için gecikmesiz ve çok daha detaylı bir ses kontrolü anlamına geliyor.Tüm bu devasa yeniliklerin yanı sıra Microsoft, cihazların uyku modundan uyanma sürelerinde hatırı sayılır bir performans artışı sağlandığını ve kamera ayarlarında yeni özelleştirme seçeneklerinin eklendiğini de belirtiyor. Performansı artıran küçük iyileştirmelerin ve kritik güvenlik yamalarının da yer aldığı KB5079473 güncellemesi, dünya genelindeki tüm Windows 11 kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Bilgisayarınızın “Windows Update” bölümünü kontrol ederek bu yenilikçi sürüme hemen geçiş yapabilirsiniz.