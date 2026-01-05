  • USD: 42,88 - 42,96
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Twitter ve Pinterest kurucuları, sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı Tangle uygulamasını başlattı. West Co girişimi 29 milyon dolar aldı.

Ekleme: 5.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 5.01.2026 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Twitter'ın kurucu ortaklarından Biz Stone ve Pinterest'in kurucu ortağı Evan Sharp, sosyal medyanın son 15 yılda yarattığı olumsuz etkilerle mücadele etmek amacıyla yeni bir girişim başlattı. San Francisco merkezli West Co adını taşıyan bu şirket, sosyal ağların insan zihni ve kalbi üzerindeki yıkıcı etkilerini onarmayı hedefliyor. Şirket, bu vizyonu hayata geçirmek için Spark Capital liderliğindeki yatırım turunda 29 milyon dolar fon topladı.

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!



Sosyal medyanın yıkımını Tangle mı durduracak? 29 milyon dolarlık yeni girişim

Girişimin ilk ürünü olan Tangle isimli uygulama, geçtiğimiz Kasım ayında yalnızca davetiye ile erişilebilen bir sürümle kullanıma sunuldu. Tangle, geleneksel sosyal medya platformlarının aksine “kasıtlı yaşam” felsefesine odaklanan yeni nesil bir ağ olarak tanımlanıyor. Uygulama, kullanıcılara her sabah “Bugün için niyetin nedir?” sorusunu yönelterek, kişilerin günlük hedeflerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve birbirlerine destek olmalarına imkan tanıyor.

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

West Co CEO'su Evan Sharp, telefonların ve sosyal medyanın temelden bozduğu dengeleri düzeltmek için sekiz yıldır bu konu üzerine düşündüğünü belirtti. Sharp, bu girişimi kurmadan önce Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive‘ın tasarım firması LoveFrom bünyesinde iki yıl çalıştı. Tangle, insanların hayatlarını daha bilinçli bir şekilde planlamalarına ve günlerinin gerçekliğini yakalamalarına yardımcı olacak bir anlam aracı olarak kurgulandı.

Biz Stone, uygulamanın mevcut halinin henüz erken bir test aşamasında olduğunu ve halka açık tam sürüm yayınlanmadan önce önemli değişiklikler yaşayabileceğini ifade etti. Stone, daha önce Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınma sürecini ve sonrasındaki değişimleri eleştirmiş, yaşananları “kalp kırıcı” olarak nitelendirmişti. West Co ekibinde, Twitter ve Pinterest'in eski çalışanlarının yanı sıra yapay zeka ve teknoloji danışmanlığı alanında deneyimli isimler de yer alıyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan misyon bildirisinde, insanların hayatlarını daha amaçlı yaşamalarına yardımcı olacak araçlar geliştirmenin temel hedef olduğu vurgulanıyor. Sosyal medyanın mevcut yapısından uzaklaşmayı vaat eden bu yeni girişim, kullanıcıların dijital dünyadaki varlıklarını daha sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlıyor.



ABD’nin Venezuela yol haritası ortaya çıktı! Maduro sonrası ülkeyi ne bekliyor?
İstanbul Merkezli Operasyon! 23 Gözaltı...
Yıl 2026, Başkentte su yok! Vatandaşlar gece yarısı bidonlarla su kuyruğuna girdi
Türkiye O Alanda Rekor Kırdı!
Kıdem Tazminatı Belli Oldu! Tavan Rakam Ne?
Netanyahu devrilebilir! İsrail basını yazdı
Kira Zam Oranı Netleşti!
Her geçen gün yeni bir başarı! KIZILELMA ve AKINCI’dan yeni kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan basınına konuştu!
İETT Sorunu Çözülemiyor! Günde 38 Kaza...
2026 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?
AK Parti'den skandal paylaşımlara sert tepki! 'Tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir'
Memur Maaşı Belli Oldu! İşte Rakamlar...
Aralık enflasyon oranı belli oldu! TÜİK milyonların beklediği rakamları açıkladı
İhanet en yakınından! Aylar önce planlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek! İşte masadaki 3 kritik başlık
Otomobil sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya uyardı
Yılın ilk kabinesi toplanıyor! İşte masadaki başlıklar
Bakan Kurum Açıkladı! ' 14 Şehir Daha...'
Bakan Uraloğlu Duyurdu! 2026...
Tıp tarihinde devrim! Yapay zeka o ilacı üretti

Tıp tarihinde devrim! Yapay zeka o ilacı üretti

Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Akıllı Cihazıyla O Hastalığı Tespit Edecek!

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Uzmanlar uyarıyor! Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Soğukta yürürken göğsünüz sıkışıyorsa dikkat

Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

Otomotiv Devleri Yarıştı! En Çok Satanlar...

O Tablet Türkiye'de Satışta!

O Tablet Türkiye'de Satışta!