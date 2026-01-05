Twitter Kurucusundan Yeni Sosyal Medya Uygulaması!

Twitter'ın kurucu ortaklarından Biz Stone ve Pinterest'in kurucu ortağı Evan Sharp, sosyal medyanın son 15 yılda yarattığı olumsuz etkilerle mücadele etmek amacıyla yeni bir girişim başlattı. San Francisco merkezli West Co adını taşıyan bu şirket, sosyal ağların insan zihni ve kalbi üzerindeki yıkıcı etkilerini onarmayı hedefliyor. Şirket, bu vizyonu hayata geçirmek için Spark Capital liderliğindeki yatırım turunda 29 milyon dolar fon topladı.Girişimin ilk ürünü olan Tangle isimli uygulama, geçtiğimiz Kasım ayında yalnızca davetiye ile erişilebilen bir sürümle kullanıma sunuldu. Tangle, geleneksel sosyal medya platformlarının aksine “kasıtlı yaşam” felsefesine odaklanan yeni nesil bir ağ olarak tanımlanıyor. Uygulama, kullanıcılara her sabah “Bugün için niyetin nedir?” sorusunu yönelterek, kişilerin günlük hedeflerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına ve birbirlerine destek olmalarına imkan tanıyor.West Co CEO'su Evan Sharp, telefonların ve sosyal medyanın temelden bozduğu dengeleri düzeltmek için sekiz yıldır bu konu üzerine düşündüğünü belirtti. Sharp, bu girişimi kurmadan önce Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive‘ın tasarım firması LoveFrom bünyesinde iki yıl çalıştı. Tangle, insanların hayatlarını daha bilinçli bir şekilde planlamalarına ve günlerinin gerçekliğini yakalamalarına yardımcı olacak bir anlam aracı olarak kurgulandı.Biz Stone, uygulamanın mevcut halinin henüz erken bir test aşamasında olduğunu ve halka açık tam sürüm yayınlanmadan önce önemli değişiklikler yaşayabileceğini ifade etti. Stone, daha önce Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınma sürecini ve sonrasındaki değişimleri eleştirmiş, yaşananları “kalp kırıcı” olarak nitelendirmişti. West Co ekibinde, Twitter ve Pinterest'in eski çalışanlarının yanı sıra yapay zeka ve teknoloji danışmanlığı alanında deneyimli isimler de yer alıyor.Şirketin internet sitesinde yer alan misyon bildirisinde, insanların hayatlarını daha amaçlı yaşamalarına yardımcı olacak araçlar geliştirmenin temel hedef olduğu vurgulanıyor. Sosyal medyanın mevcut yapısından uzaklaşmayı vaat eden bu yeni girişim, kullanıcıların dijital dünyadaki varlıklarını daha sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlıyor.