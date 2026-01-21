Yıldız Oyuncu Tedesco'yu Övdü!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'yı konuk edecekleri maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Talisca, sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarının ortalarında iyi bir seviyeye gelmeye başladığını söyledi.Brezilyalı futbolcu, Bireysel gol atmaktan daha çok takımın gol bulmasının daha önemli olduğunu aktardı.Talisca daha sonra Teknik direktör Domenico Tedesco’nun kısa sürede işleri yoluna soktuğunu dile getirdi.Tedesco'dan övgüyle bahseden Talisca, "Çok çalışkan biri. Herkesi maksimuma çekiyor. Takımda birliktelik oluştu. Saha içinde ne yapmamız gerektiğini hem toplu hem topsuz çok daha net biliyoruz. Fark yarattı bu anlamda. Harika bir insan. Buraya gelişinde Türkiye'yi şaşırttı." ifadelerini kullandı.Son dönemlerde artan formu sorulan Talisca, "Sezon başı çok zordu. Tam da sezon öncesi hazırlık döneminde yaşadım ve 1.5 ay takımdan ayrı kaldım. Sezon öncesi kampını kaçırdım, benim için zordu. Takıma katıldığımda maçlar başlamıştı, ritm kazanmışlardı. Benim için tekrar ritm kazanmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar fiziksel seviyemi kazanmaya çalıştım. İstediğim seviyeye gelince bu da performansımı etkiledi. Takım olarak da çok iyi dönemdeyiz. Birlik olmuş dönemdeyiz. Bunlar olunca bireysel performanslar da artıyor. Attığım goller de kollektif çabanın ürünü." dedi.Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı hedefi olup olmadığı sorulan Brezilyalı yıldız, "Ben hiçbir zaman gol sayısı hedefi belirlemedim, ben sahaya çıkıp takıma yardım etmek isterim. Ben 2-3 atmışım fark etmez, takımım kazanınca mutlu oluyorum. Futbolcu gol atınca mutlu olur ama benim için önemli olan, beni mutlu eden şey Fenerbahçe'nin kazanması." şeklinde konuştu.Öte yandan Anderson Talisca, Süper Lig'in 'bug'ı olup olmadığı sorusuna gülerek şu yanıtı verdi:"Katılmıyorum. Bu lig, zorlu bir lig. Çok iyi oyuncular var. Belirleyici unsur takım performansı, bireysel performans sonra. Gol atmak önemli ama asıl önemlisi takım oyunu. Takım oyunu iyi olunca bireysel performanslar da artıyor."Domenico Tedesco'nun takımda neleri değiştirdiği sorusuna Brezilyalı yıldız, "Hocamız Tedesco çok kısa sürede işleri yoluna soktu. Kendisini daha önce Leipzig'ten tanıyordum. Bütün oyuncular şunu biliyor ki; o buradaysa herkes oynar, herkese yardım eder, öğretir, özgüven aşılar. Tedesco'nun gelmesi çok önemli. Çok çalışkan biri. Herkesi maksimuma çekiyor. Takımda birliktelik oluştu. Saha içinde ne yapmamız gerektiğini hem toplu hem topsuz çok daha net biliyoruz. Fark yarattı bu anlamda. Harika bir insan. Buraya gelişinde Türkiye'yi şaşırttı. İnsanlar fikir sahibi değildi Tedesco ile ilgili. Harika birisi, harika iş çıkarıyor. Ekibi de harika ve fark yaratıyorlar." ifadelerini kullandı.Son olarak Alex de Souza benzetmeleri sorulan Talisca, "Biraz benziyoruz, aynı pozisyonda oynuyoruz. Bence Alex kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Çok büyük başarılar elde etmiş. Kendisiyle bazen konuşuyoruz. Burada inşa ettiği, başardığı her şeyi hak etti. Hep takımına katkı sağladı. Ben de bu benzetmeden mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.