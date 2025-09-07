  • USD: 41,10 - 41,17
Bir Garip Rekabet! Manchester'dan Trabzon'a...

Geçtiğimiz hafta kadrosuna Ederson'u katan Fenerbahçe'den sonra Onana ile anlaşan Trabzonspor,Manchester derbisinin aktörlerini Türkiye'de buluşturmuş oldu…

Ekleme: 7.09.2025 - 10:25 Güncelleme: 7.09.2025 - 10:26 / Editör: Ozge Selin

İlk randevu 14 Eylül ‘de

Fenerbahçe'nin Manchester City'den transfer ettiği tecrübeli file bekçisi Ederson'un 14 Eylül'de oynanacak maça ilk 11 başlaması bekleniyor.

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor' da ise Onana ile anlaşılması iki kalecinin İngiliz derbisinden sonra Türk

derbisinde de karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor.

Onana'ya Golü Var!

O sezon Manchester City kalesini koruyan Ederson, FA Cup mücadelesindeki eşleşmenin seri penaltı atışlarına gitmesi sonucu topun başına geçerek Onana'yı avlamıştı.

Yaptığı hamleler ile kalelerini sağlama alan iki ekibin mücadelesi bu hikayeleriyle şimdiden merakla beklenir oldu...
Hava Nasıl Olacak? Hafta Sonu Bizleri Ne Bekliyor?

Bu Kişisel Gelişim Kuralı 400 Yıldır Eskimedi! Yaşam Kaliteniz Artacak...

Üretimler bile değişecek! Gelecekte iPhone'ların hepsini...

NASA'nın InSight aracı, Mars'ın merkezinde bir sürpriz keşfetti

Ağrı Dağı'nda Görüntülendi! Beklenen Tehlike Korkutucu...

Tüm ödemler sil baştan! Sosyal yardımlar ve memur zammı için hesaplar değişti: İşte detaylar...

