Galatasaray Avrupa'da İlk 24'e Kalabilecek Mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. The Athletic, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralamasını tahmin etti. İşte 36 takımlı o sıralama...
Ligi maçları öncesi turnuvada yer alan 36 takımla ilgili değerlendirmeler yaptı. Yapılan değerlendirmede temsilcimiz Galatasaray'ın da sıralaması tahmin edildi.
Sarı-kırmızılı takımla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: 'Galatasaray, Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmaktan haklı olarak gurur duyuyor ve bu sezon bu başarıyı tekrarlama ihtimali çok düşük olsa da, turnuvada üst tura katılma şansı oldukça yüksek.
Son üç sezonda ligde sadece yedi maç kaybettiler. Victor Osimhen'in kalıcı transfer edilmesi ve Leroy Sane'nin de takıma katılmasıyla dikkat çeken bir takım olacaklar.' 36 takımın yer aldığı turnuvada sıralama şu şekilde yapıldı;
1. Paris Saint-Germain
2. Barcelona
3. Real Madrid
4. Liverpool
5. Bayern Münih
6. Manchester City
7. Arsenal
8. Chelsea
9. Napoli
10. Atletico Madrid
11. Inter
12. Bayer Leverkusen
13. Juventus
14. Athletic Club
15. Tottenham
16. PSV
17. Newcastle United
18. Atalant
19. Marsilya
20. Eintracht Frankfurt
21. Ajax
22. Borussia Dortmund
23. Villarreal
24. Monaco
25. Sporting
26. Benfica
27. Union SG
28. Galatasaray
29. Club Brugge
30. Slavia Prag
31. Olympiakos
32. Kopenhag
33. Bodo/Glimt
34. Pafos
35. Qarabağ
36. Kairat Almaty
