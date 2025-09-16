  • USD: 41,23 - 41,30
Galatasaray Avrupa'da İlk 24'e Kalabilecek Mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. The Athletic, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralamasını tahmin etti. İşte 36 takımlı o sıralama...

Ekleme: 16.09.2025 - 11:42 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:20 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Yapılan değerlendirmede temsilcimiz Galatasaray'ın da sıralaması tahmin edildi.

Sarı-kırmızılı takımla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: 'Galatasaray, Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmaktan haklı olarak gurur duyuyor ve bu sezon bu başarıyı tekrarlama ihtimali çok düşük olsa da, turnuvada üst tura katılma şansı oldukça yüksek.

Son üç sezonda ligde sadece yedi maç kaybettiler. Victor Osimhen'in kalıcı transfer edilmesi ve Leroy Sane'nin de takıma katılmasıyla dikkat çeken bir takım olacaklar.' 36 takımın yer aldığı turnuvada sıralama şu şekilde yapıldı;

1. Paris Saint-Germain

2. Barcelona

3. Real Madrid

4. Liverpool

5. Bayern Münih

6. Manchester City

7. Arsenal

8. Chelsea

9. Napoli

10. Atletico Madrid

11. Inter

12. Bayer Leverkusen

13. Juventus

14. Athletic Club

15. Tottenham

16. PSV

17. Newcastle United

18. Atalant

19. Marsilya

20. Eintracht Frankfurt

21. Ajax

22. Borussia Dortmund

23. Villarreal

24. Monaco

25. Sporting

26. Benfica

27. Union SG

28. Galatasaray

29. Club Brugge

30. Slavia Prag

31. Olympiakos

32. Kopenhag

33. Bodo/Glimt

34. Pafos

35. Qarabağ

36. Kairat Almaty

