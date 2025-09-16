Galatasaray Avrupa'da İlk 24'e Kalabilecek Mi?

27. Union SG27. Union SGr Ligi maçları öncesi turnuvada yer alan 36 takımla ilgili değerlendirmeler yaptı. Yapılan değerlendirmede temsilcimiz Galatasaray'ın da sıralaması tahmin edildi.Sarı-kırmızılı takımla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı: 'Galatasaray, Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmaktan haklı olarak gurur duyuyor ve bu sezon bu başarıyı tekrarlama ihtimali çok düşük olsa da, turnuvada üst tura katılma şansı oldukça yüksek.Son üç sezonda ligde sadece yedi maç kaybettiler. Victor Osimhen'in kalıcı transfer edilmesi ve Leroy Sane'nin de takıma katılmasıyla dikkat çeken bir takım olacaklar.' 36 takımın yer aldığı turnuvada sıralama şu şekilde yapıldı;1. Paris Saint-Germain2. Barcelona3. Real Madrid4. Liverpool5. Bayern Münih6. Manchester City7. Arsenal8. Chelsea9. Napoli10. Atletico Madrid11. Inter12. Bayer Leverkusen13. Juventus14. Athletic Club15. Tottenham16. PSV17. Newcastle United18. Atalant19. Marsilya20. Eintracht Frankfurt21. Ajax22. Borussia Dortmund23. Villarreal24. Monaco25. Sporting26. Benfica27. Union SG28. Galatasaray29. Club Brugge30. Slavia Prag31. Olympiakos32. Kopenhag33. Bodo/Glimt34. Pafos35. Qarabağ36. Kairat Almaty