  • USD: 40,94 - 41,02
  • EURO: 47,78 - 47,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Göztepe ile Konya puanları bölüştü!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Göztepe ile Konyaspor 1-1 beraber kaldı.

Ekleme: 30.08.2025 - 08:54 Güncelleme: 30.08.2025 - 08:57 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

İzmir'de oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci devreye iyi başlayan sahibi ekip 50. Dakikada Dennis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Göztepe ile Konya puanları bölüştü!

SON ANLARDA BERABERLİK GELDİ

Bir çok gol fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekibi maçın sonlarına doğru 85. Dakikada ikinci yarıda Bardhi'nin yerine giren Tunahan Taşçı'nın attığı gole engel olamadı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı! 'Yeniden dirilişin tescilidir'
Halk Şara'yı bağrına bastı! Coşkulu karşılama...
CHP'de büyük kriz! “Elif” krizi delege seçimlerine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle paylaştı! 'Davamız vatanı aziz kılmaktır'
Ömer Çelik'ten Siyonist bakana sert tepki! “Bunları yapanlar modern zamanın Nazileridir”
Patlayıcı robotlarla katliam! Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’e gidiyor! Yerine o isim vekâlet edecek
CHP'li Mamak'ta skandal! Belediye araçları alet edildi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi soruşturmasında iddianame hazır !
Bahçeli: Türkiye terörsüz Türkiye'ye ulaşacak
Siyonist alçaklar durmuyor! Yine operasyon...
Numan Kurtulmuş açıkladı! Yıl sonuna kadar tamam...
Emine Erdoğan'dan teknofest paylaşımı...
İzmir'de vahşet! Yok artık dedirten olay...
Motokuryeye dehşeti davası başladı: Tutuklu sürücüden “can güvenliği” savunması
İşsizlik oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi, Nikkei Shimbun gazetesinde yayınlandı
Bakanlık düğmeye bastı! Et ithalatını önleyecek proje
Meclis Gazze için olağanüstü toplanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma Sanayiimiz her alanda destan yazıyor
Sürücülerin çoğu bilmiyor: Bazı trafik ışıklarının beyaz çerçeveli olması bakın ne anlama geliyor

Sürücülerin çoğu bilmiyor: Bazı trafik ışıklarının beyaz çerçeveli olması bakın ne anlama geliyor

Çanakkale Kocabaş Çayı'nda kuraklık: Toplu balık ölümleri yaşanıyor

Çanakkale Kocabaş Çayı'nda kuraklık: Toplu balık ölümleri yaşanıyor

MHRS'de yeni uygulama! Randevu kolaylığı...

MHRS'de yeni uygulama! Randevu kolaylığı...

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı