Göztepe ile Konya puanları bölüştü!

Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış maçında Göztepe sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıİzmir'de oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci devreye iyi başlayan sahibi ekip 50. Dakikada Dennis'in golüyle 1-0 öne geçti.Bir çok gol fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekibi maçın sonlarına doğru 85. Dakikada ikinci yarıda Bardhi'nin yerine giren Tunahan Taşçı'nın attığı gole engel olamadı.Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.