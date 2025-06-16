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Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından Galatasaray Paylaşımı! Transfer Bombası mı Geliyor?

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a transferi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun fotoğraflarının yer aldığı bir kolaj yayınlayan Hüseyin Çalhanoğlu, “İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin” ifadelerini kullandı. Bu mesaj, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Hakan Çalhanoğlu babası kim? sorusu da yeniden trend listesine girdi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından Galatasaray Paylaşımı! Transfer Bombası mı Geliyor?
Ekleme: 16.06.2025 - 09:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Fabrizio Romano Duyurdu: “Galatasaray İstiyor ama…”
Transfer dünyasının güvenilir ismi Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiğini doğruladı. Romano, “Galatasaray, oyuncunun menajeriyle İstanbul’da görüşecek. Transfer, Inter’in taleplerine bağlı. Şu anda resmi teklif yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan DAZN’da yer alan habere göre Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etti, ancak Inter cephesi 40 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun Okan Buruk ile iyi ilişkisi, Galatasaray’ın elini güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından Galatasaray Paylaşımı! Transfer Bombası mı Geliyor?

Hakan Çalhanoğlu'nun Sözleşmesi Ne Zaman Bitiyor?
Galatasaray’a transferi merak edilen Hakan Çalhanoğlu’nun, Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak İtalyan ekibi, ayrılık için baskı yapmıyor ve gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından Galatasaray Paylaşımı! Transfer Bombası mı Geliyor?

Galatasaray'ın Rakibi Suudi Arabistan!
Hakan Çalhanoğlu için sadece Galatasaray değil, Suudi Arabistan kulüplerinden de teklifler geldiği belirtiliyor. Yüksek maaş tekliflerinin olduğu bu kulüpler, transfer yarışında önemli bir rakip konumunda.

Hakan Çalhanoğlu Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında, Boyu Kaç?
Doğum Tarihi: 8 Şubat 1994

Doğum Yeri: Mannheim, Almanya

Yaşı: 31

Boyu: 1.78 metre

Aslen: Bayburtlu

Mevki: Orta Saha (10 Numara)

Eşi: Sinem Gündoğdu

Şu Anki Takımı: Inter (Serie A)

Sözleşme Bitişi: 2027

Kariyerine Nerede Başladı, Hangi Takımlarda Oynadı?
Hakan Çalhanoğlu, futbol kariyerine 2001 yılında Almanya’da Waldhof Mannheim altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla şu kulüplerde forma giydi:

Karlsruher SC (2011–2013)

Hamburg (2013–2014)

Bayer Leverkusen (2014–2017)

AC Milan (2017–2021)

Inter Milan (2021–günümüz)

Inter Kariyeri ve Sezon Performansı
2021’de transfer olduğu Inter’de istikrarlı bir performans sergileyen Hakan, geride kalan sezonda 47 maçta 11 gol ve 8 asist ile oynadı. 2023-24 sezonu itibariyle Inter formasıyla 130’dan fazla maça çıkan yıldız oyuncu, orta sahada yaratıcı rolüyle öne çıkıyor.

Milli Takım ve Manevi Yönü
2013’ten bu yana Türkiye A Milli Takımı formasını terleten Hakan Çalhanoğlu, takım kaptanlığı görevini de üstlenmiş durumda. 80’in üzerinde milli maçta forma giydi. Ayrıca 2015 yılında umre ziyaretiyle dini hassasiyetleriyle de öne çıkan futbolcular arasında yer alıyor.

Sofifa Puanları Merak Ediliyor
Oyun severler için de Hakan Çalhanoğlu'nun Sofifa profili sık sık araştırılıyor. Oyun içi istatistiklerinde özellikle pas, frikik ve şut gücü yüksek olan Çalhanoğlu, FIFA ve eFootball oyunlarında da oldukça tercih edilen bir isim.

Öne Çıkan Başarıları
Inter ile Serie A şampiyonluğu

İtalya Süper Kupası (2021, 2022)

Milli takım kaptanlığı

Bundesliga döneminde en iyi frikik atan oyuncular arasında yer aldı

Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi final tecrübeleri

Galatasaray Transferi Gerçekleşecek Mi?
Henüz resmi bir anlaşma yapılmasa da Galatasaray’ın ilgisi, Hakan’ın Türkiye’ye dönme ihtimalini güçlendiriyor. Babasının yaptığı Galatasaray paylaşımı ve Romano’nun açıklamaları, sarı-kırmızılı taraftarlarda transfer heyecanını artırmış durumda.

Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından Galatasaray Paylaşımı! Transfer Bombası mı Geliyor?

 “Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelir mi?” sorusu, önümüzdeki günlerin en çok konuşulan transfer başlıklarından biri olacak.
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