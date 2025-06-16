Hakan Çalhanoğlu'nun Babasından Galatasaray Paylaşımı! Transfer Bombası mı Geliyor?

Transfer dünyasının güvenilir ismi Fabrizio Romano, Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiğini doğruladı. Romano, “Galatasaray, oyuncunun menajeriyle İstanbul’da görüşecek. Transfer, Inter’in taleplerine bağlı. Şu anda resmi teklif yok” ifadelerini kullandı.Öte yandan DAZN’da yer alan habere göre Galatasaray, 31 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro teklif etti, ancak Inter cephesi 40 milyon euro talep ediyor. Oyuncunun Okan Buruk ile iyi ilişkisi, Galatasaray’ın elini güçlendiren faktörler arasında gösteriliyor.Galatasaray’a transferi merak edilen Hakan Çalhanoğlu’nun, Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak İtalyan ekibi, ayrılık için baskı yapmıyor ve gelen teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.Hakan Çalhanoğlu için sadece Galatasaray değil, Suudi Arabistan kulüplerinden de teklifler geldiği belirtiliyor. Yüksek maaş tekliflerinin olduğu bu kulüpler, transfer yarışında önemli bir rakip konumunda.Doğum Tarihi: 8 Şubat 1994Doğum Yeri: Mannheim, AlmanyaYaşı: 31Boyu: 1.78 metreAslen: BayburtluMevki: Orta Saha (10 Numara)Eşi: Sinem GündoğduŞu Anki Takımı: Inter (Serie A)Sözleşme Bitişi: 2027Hakan Çalhanoğlu, futbol kariyerine 2001 yılında Almanya’da Waldhof Mannheim altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla şu kulüplerde forma giydi:Karlsruher SC (2011–2013)Hamburg (2013–2014)Bayer Leverkusen (2014–2017)AC Milan (2017–2021)Inter Milan (2021–günümüz)2021’de transfer olduğu Inter’de istikrarlı bir performans sergileyen Hakan, geride kalan sezonda 47 maçta 11 gol ve 8 asist ile oynadı. 2023-24 sezonu itibariyle Inter formasıyla 130’dan fazla maça çıkan yıldız oyuncu, orta sahada yaratıcı rolüyle öne çıkıyor.2013’ten bu yana Türkiye A Milli Takımı formasını terleten Hakan Çalhanoğlu, takım kaptanlığı görevini de üstlenmiş durumda. 80’in üzerinde milli maçta forma giydi. Ayrıca 2015 yılında umre ziyaretiyle dini hassasiyetleriyle de öne çıkan futbolcular arasında yer alıyor.Oyun severler için de Hakan Çalhanoğlu'nun Sofifa profili sık sık araştırılıyor. Oyun içi istatistiklerinde özellikle pas, frikik ve şut gücü yüksek olan Çalhanoğlu, FIFA ve eFootball oyunlarında da oldukça tercih edilen bir isim.Inter ile Serie A şampiyonluğuİtalya Süper Kupası (2021, 2022)Milli takım kaptanlığıBundesliga döneminde en iyi frikik atan oyuncular arasında yer aldıAvrupa’da UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi final tecrübeleriHenüz resmi bir anlaşma yapılmasa da Galatasaray’ın ilgisi, Hakan’ın Türkiye’ye dönme ihtimalini güçlendiriyor. Babasının yaptığı Galatasaray paylaşımı ve Romano’nun açıklamaları, sarı-kırmızılı taraftarlarda transfer heyecanını artırmış durumda.“Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelir mi?” sorusu, önümüzdeki günlerin en çok konuşulan transfer başlıklarından biri olacak.