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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Rıdvan Dilmen açıkladı

Rıdvan Dilmen, eylül ayında olağanüstü kongre kararı alan Fenerbahçe yönetiminin, tarih olarak hatalı bir seçim yaptığını söyledi ve sarı-lacivertli camiayı bekleyen kötü senaryoyu açıkladı.

Ekleme: 29.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de, geçtiğimiz günlerde yapılan Ali Koç-Aziz Yıldırım zirvesini değerlendirdi.

Görüşmede yaşananları aktaran Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın kendisine başkan adayı olup olmayacağına dair yaptığı açıklamayı da anlattı.

HT Spor'da %100 Futbol programında konuşan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin en önemli başkanıdır yaptıklarıyla. Kimsenin yapmadıklarını yapmıştır. 6 şampiyonluğu falan geçiyorum, tesisleşmesi, şusu busu her anlamda. Ali Bey ile özellikle son kongreden sonraki ilişkileri muazzam iyiydi, istişareler ediyorlardı. Bu görüşme de bir istişare gibi olmuş ama herkesin merak ettiği gibi Aziz Bey'in aday olup olmayacağı gündeme dahi gelmiyor."

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Rıdvan Dilmen açıkladı

"AZİZ BEY BANA 'YA RIDVAN BEN NİYE ÇIKAYIM' DEDİ"

"Aziz Bey 'Haziranda kongreyi yapman lazım, yönetimde de değişiklikler yapman lazım' diye söylüyor. O gün kahvaltıda 'Ya Rıdvan ben niye çıkayım. Böyle bir adam mıyım? Ben yıllarca kulübüme başkanlık yapmışım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı' dedi."

"BU İMZAYLA İLGİLİ SENİN ÇALIŞMAN VAR MI DİYE SORUYOR ALİ BEY"

'Bu imzayla ilgili senin çalışman var mı?' diyor Ali Bey. Bunu sorması kadar doğal bir şey yok. 'Benim herhangi bir çalışmam yok ama çok insan topluyor. Bunun için birilerini aramam gibi bir durum yok' diyor Aziz Bey de."

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Rıdvan Dilmen açıkladı

"EYLÜLDE SEÇİM YANLIŞ"

"Aziz Bey sonuçta aday olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ali Bey ile arasında adaylık konusu geçmemiş. Bir ağabey-kardeş gibi, eski başkan-mevcut başkan konuşması olmuş. Ben açıkçası bu haziran mı, seneye haziran mı bilmem ama eylülün yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere kulübün aldığı kararın son derece yanlış olduğunu düşünüyorum."

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALAMAZSA..."

"Artılara, eksilere bakmak lazım. Diyelim ki lidersin ligde, Şampiyonlar Ligi'ne de kaldın. Zaten kimse aday olmaz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ters düşündüğümüz zaman, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir senaryo oldu diyelim. Ligde ister birinci ol, ister ikinci ol, rakibin Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor, sen Şampiyonlar Ligi'nde yoksun. Olabilir. Ki öyle bir kırık ki Fenerbahçe şans olarak... Avusturya takımı 90+2'de gol yiyor, Fenerbahçe seri başı olacakken olamıyor. Ajax son 4 haftada 10 puan kaybederek şampiyon olamıyor, PSV şampiyon olmasa seri başı olacak Fenerbahçe play-off öncesi. Orda da sıkıntı oluyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalamayabilirsiniz. Peki kalamadınız ve bir başkan adayı çıktı ve x kişi başkan oldu. Eline güzel bir mazeret verdiniz, o yılı da unutun. Şampiyon olamadı mı 'Kardeşim transferi ben yapmadım, antrenörü ben seçmedim' diyecek."
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