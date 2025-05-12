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İspanya ikiye bölündü! El Clasico sonrası Arda Güler tepkisi…

İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcunun performansı İspanya'yı iki böldü. Ancelotti de Arda Güler'i neden oyundan çıkardığını açıkladı. İşte detaylar…

Ekleme: 12.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
İspanya LaLiga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Katalan devi, 4-3 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golleri Eric Garcia, Yamal ve Raphinha (2) kaydetti.

MBAPPE'NİN HAT-TRICK'İ YETMEDİ

Real Madrid'de Kylian Mbappe 5, 14 ve70. Dakikalarda attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu. Fransız yıldızın performansı galibiyete yetmedi.

ARDA GÜLER'İ NEDEN ÇIKARDI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i neden oyundan çıkardığını genç oyuncuyla yaptığı özel görüşmede açıkladı.

İşte Defensa Central'de yer alan Arda Güler haberi: "Real Madrid'de Arda Güler El Clasico'ya ilk 11'de başladı. Bu Ancelotti'nin en dikkat çeken tercihlerinden biriydi. Ancak devre arasında oyuncu değişikliğine gitti.

Carlo Ancelotti, genç oyuncuyu neden oyundan çıkardığını da karşılaşmanın ardından kendisiyle yaptığı toplantıda açıkladı.

Arda ile özel görüşen Ancelotti, "Sen harika bir oyuncusun, bu kulüpte birçok harika maç çıkaracaksın ama bugün Brahim'in sağda daha etkili olabileceğini düşündük.

Modric'i de oyuna sokacağımız için seni çıkarmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, Ancelotti'nin bu sözlerini anlayışla karşıladı."

Öte yandan Arda Güler'in performansı bazı Real Madrid taraftarlarını ikiye böldü. Bazı futbolseverler, Arda'yı oyundan çıkardığı için Ancelotti'yi eleştirirken, bazı taraftarlar da Arda Güler'in performansını yetersiz buldu. İşte o yapılan yorumlar…

"BURASI REAL MADRID"

"Güler ne yaptı? Ancelotti'yi onu oynatmadığı için eleştiriyorlardı... İşte Güler'in 45 dakikası... ve hâlâ genç oyuncuları oynatmamız gerektiğini söylüyorlar!!! Lütfen! Ciddiyet. Burası Madrid."

"BUNA İNANAMIYORUM"

"Ancelotti'nin sakat Valverde'yi oyunda tutup Güler ve Ceballos'u çıkardığına inanamıyorum. Hiç mantıklı değil."

"Güler'in bir orta saha oyuncusu olarak iyi olduğu açık, bunun yerine kanatlara yerleştirildi. Gerçekten de Ancelotti Madrid'de tam bir aptal."

"Ancelotti tam bir katil, Arda Güler bek oynuyor."
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