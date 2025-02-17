  • USD: 36,15 - 36,22
  • EURO: 37,90 - 37,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Güler'e PSG'den teklif var! Real Madrid sıcak bakmıyor

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler'e PSG'nin talip olduğu öğrenilirken, Ancelotti'nin bu teklife de sıcak bakmadığı kaydedildi.

Arda Güler'e PSG'den teklif var! Real Madrid sıcak bakmıyor
Ekleme: 17.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid forması giyen Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınından Don Balon'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin, Arda Güler'in kendi oyun felsefesine uyduğunu düşündüğü ve Fransız ekibinin milli futbolcunun transferi için elinden geleni yaparak bir sürprize imza atmak istediği kaydedildi.

Arda Güler'e PSG'den teklif var! Real Madrid sıcak bakmıyor

AYRILIK İDDİALARI VAR

Enrique'nin, Arda Güler ile şimdiden temasa geçtiği ve PSG'ye transfer olması durumunda Real Madrid'de bulunduğu durumdan daha farklı bir statüye sahip olacağını söylediği öne sürüldü.

Arda Güler'in, yönetimi altında fazla forma şansı bulamadığı Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalması durumunda İspanyol devinden ayrılabileceği öne sürüldü. Genç yıldızın, Luis Enrique'nin kendisiyle yaptığı görüşmeden de oldukça memnun kaldığı iddia edildi.

Arda Güler'e PSG'den teklif var! Real Madrid sıcak bakmıyor

REAL BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Real Madrid'in ise genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle Arda Güler'i bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 27 maçta 967 dakikada sahada kaldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
TUSAŞ paylaştı: Kalbimize kazınan bir KAAN
Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda saldırı: Deniz Ilgaz Erdinç Koç'u öldürdü!
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ‘Suriye'nin geleceğiyle ilgili üç temel hususu önemli görüyoruz’
Binyamin Netanyahu hakkında yolsuzluk davası: Onuncu kez hakim karşısına çıktı
Bakan Tunç'tan Başkan Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki: Asla kabul edilemez
İstanbul- Bakan Kacır: Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden fabrikalarımızın sayısını 16'ya çıkaracağız
Fahrettin Altun'dan muhalefete tepki: Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır.
AK Parti'de kongre heyecanı! Slogan ortaya çıktı
Konya'da kadına şiddet! Pes dedirten olay: Şikayette bulunacak mı?
Abdulkadir Uraloğlu: Denizcilik sektörüne 15,5 milyar liralık ÖTV desteği
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan'da faiz politikasını anlattı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye karşı başarısızlık itirafı
Ekrem İmamoğlu’na ikinci iddianame 4 yıla kadar hapsi istendi
Ticaret Bakanlığı açıklandı! Fahiş fiyata 144,5 milyon TL ceza
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kaplanlar suç örgütüne operasyon
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Demokrasinin alfabesinden bile haberdar değil
Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli temaslarda bulundu
Ulaştırma Bakanlığı Şam Havalimanı’nı yenileme çalışmalarına başladı
Pendik'teki otel faciasında yeni detaylar! Mührü kırıp müşteri almışlar
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ev şarj istasyonları ithalatı için gözetime yeni kriter

Ev şarj istasyonları ithalatı için gözetime yeni kriter

WhatsApp sohbet temaları özelliğini herkese açmaya başladı

WhatsApp sohbet temaları özelliğini herkese açmaya başladı

Göktaşının çarpabileceği yerler açıklandı: İşte risk altındaki 9 ülke

Göktaşının çarpabileceği yerler açıklandı: İşte risk altındaki 9 ülke

Denizin dibinde bulundu! 'Böylesiyle ilk defa karşılaştık'

Denizin dibinde bulundu! 'Böylesiyle ilk defa karşılaştık'

Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu

Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu