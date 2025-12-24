  • USD: 42,74 - 42,82
  • EURO: 50,42 - 50,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emre Mor paylaşımlarına devam ediyor! 'Geliyorum Fenerbahçe'

Fenerbahçe'de lisans çıkartılmayan ve kadro dışı olan Emre Mor'dan iddialı bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki futbolcu antrenman yaptığı anları "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Ekleme: 24.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Türk futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alan Emre Mor, uzun süredir sahalardan uzak.

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor, bu sezon geri döndüğü Fenerbahçe'de hiç sahaya çıkmadı.

LİSANSI ÇIKARTILMAMIŞTI

Bu sezon lisansı çıkartılmayan Mor, takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Mor, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Son olarak Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.

Emre Mor paylaşımlarına devam ediyor! 'Geliyorum Fenerbahçe'

"HAZIR OL YA DA OLMA, GELİYORUM FENERBAHÇE"

28 yaşındaki futbolcu, antrenman yaptığı anları "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Öte yandan Emre Mor, 2022'de Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Mor, sarı-lacivertli formayla toplam 49 maça çıktı ve 6 gol-5 asistlik skor katkısı verdi.

Emre Mor paylaşımlarına devam ediyor! 'Geliyorum Fenerbahçe'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi'ye taziye telefonu
Sadettin Saran yeniden gözaltına alındı!
11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
Zelenskiy, 20 maddelik barış planını açıkladı!
Libya askeri heyetini taşıyan uçak düşmüştü! Bakan Uraloğlu o konuşmaları paylaştı: 32.000 feet irtifada PAN-PAN uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki! 'Hadsizliklerinin teneke tıngırtısından farkı yok'
Asrın Projesi Adım Adım Sona!
Tiktok’ta akım adı altında yeni rezalet! İzlenme uğruna namazla dalga geçtiler
Daltonlar suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine müebbet verildi
Meloni’den 2026 öngörüsü! '2026 daha da zor olacak'
Devlet Bahçeli ' Uçak Kazası Düşündürücü'
Terörsüz Türkiye Komisyonu Toplandı!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Yalanladı!
Sosyal Medyaya Önlem Alınıyor! Bakan Göktaş Duyurdu...
Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler infial yaramıştı! Pişkin ifadesi ortaya çıktı
İsrail basını itiraf etti! İsrail'in en büyük stratejik tehdidi Türkiye
Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! Libya heyetini taşıyan uçağa ait...
Milli Eğitim Bakanlığı Takibe Aldı! Veliler Şikayetçi...
CHP'li İBB Parkı Bile Satmış!
Depremzedeler yeni evlerine kavuştu! 'Artık deprem korkusu yaşamayacağız”
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda...

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

Google trafiğinde sert düşüş! İki yılda yarıdan fazla geriledi

O Araç Çin Pazarında Satışta!

O Araç Çin Pazarında Satışta!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Bağışıklığı Çelik Gibi Yapan Besinler!

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Milyonları ilgilendiriyor! Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'