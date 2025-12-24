Emre Mor paylaşımlarına devam ediyor! 'Geliyorum Fenerbahçe'

Fenerbahçe'de lisans çıkartılmayan ve kadro dışı olan Emre Mor'dan iddialı bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki futbolcu antrenman yaptığı anları "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Bir dönem Türk futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alan Emre Mor, uzun süredir sahalardan uzak.Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor, bu sezon geri döndüğü Fenerbahçe'de hiç sahaya çıkmadı.Bu sezon lisansı çıkartılmayan Mor, takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Mor, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.Son olarak Emre Mor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.28 yaşındaki futbolcu, antrenman yaptığı anları "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak paylaştı.Öte yandan Emre Mor, 2022'de Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer oldu.Mor, sarı-lacivertli formayla toplam 49 maça çıktı ve 6 gol-5 asistlik skor katkısı verdi.