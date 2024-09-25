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Raphael Varane'dan beklenmedik karar! Bırakıyor mu?

Bir zamanlar Real Madrid ve Manchester United'da forma giyen Fransız oyuncu Raphael Varane, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Ekleme: 25.09.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Sezon başında Como 1907'ye transfer olan Raphael Varane, futbolu bırakma kararı aldı.

Diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Varane, yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmıştı. 31 yaşındaki Fransız stoper, 28 Temmuz'da Serie A ekibi Como 1907'ye imza attı ancak sadece 1 kupa maçında 23 dakika forma giyebildi.

SAKATLIKLARI VE AĞRILARI NEDENİYLE DEVAM EDEMEYECEĞİNİ ANLADI

Sakatlıkları ve ağrıları nedeniyle devam edemeyeceğini anlayan Varane, kramponlarını astı.

Kariyerine Lens'te başlayan Varane, 2011'de Real Madrid'e transfer oldu ve buradaki 10 yılı boyunca birçok büyük başarı elde etti.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Fransız stoper, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ile birlikte 4 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 1 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İngiltere Lig Kupası başarıları yaşadı.
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