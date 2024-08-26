  • USD: 33,93 - 33,99
  • EURO: 37,92 - 37,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklama: Endişe duyduk!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 yenerek puanını 7'ye yükselten Fenerbahçe, hakem yönetimi ve verilen kararlar ile ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada durumdan endişe duyulduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklama: Endişe duyduk!
Ekleme: 26.08.2024 - 10:09 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u Fred, Edin Dzeko ve Husniddin Aliqulov'un kendi kaleisne attığı gollerle 5-0 yendi. Mücadele ile birlikte sarı lacivertliler maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşma sonunda kulübün resmi hesaplarından ve paylaşımda bulunularak hakem yönetimi ve verilen kararlar eleştirildi.

Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.
Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.
Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.
Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!
Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.

Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklama: Endişe duyduk!

İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;

Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.
Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Bitlis'e dev yatırım
İsrailli bakan iyice haddini aştı: Başbakanlık ofisi apar topar açıklama yayınladı! Tepki çeken Mescid-i Aksa çıkışı...
Milyonların hayatı değişecek! Mecliste yeni dönem yoğun başlayacak: Emekli, memur, işçi, ev kadını, esnaf...
DEM'li Gülistan Koçyiğit, PKK'ya yapılan operasyonlardan rahatsız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmişti... Tuncay Özkan’a Hakan Han Özcan’dan sert yanıt!
Türkiye, milli uçak gemisinin tasarımını tamamladı: İşte özellikleri!
Bakan Fidan davet etti: Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov Türkiye'ye geliyor!
Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası
Yayman: Türkiye'de oyun meselesi, milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Ticaret Bakanlığı'ndan 'influencer'lara 6 milyonu aşkın reklam cezası!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe! Adil Öksüz'ü kaçıranlar kıskıvrak yakalandı
Bakan Uraloğlu güzel haberi açıkladı: Yol süresi 40 dakikadan 6 dakikaya düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özkan'a tepkiler çığ gibi! Soruşturma başlatıldı
Dünyanın gözü Tahran'da... İran'dan beklenen açıklama geldi: İsrail'e tepki ölçülü olacak
Bitlis'e Murat Kurum eli değdi! Kaybolan tarih tekrar gün yüzüne çıkarıldı
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 435'e yükseldi
CHP’deki ‘fıstık’ tiyatrosu deşifre oldu! Sözde protestocu CHP'li başkanın eşi çıktı
Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı
Meteorolojiden turuncu kodlu alarm: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden turuncu kodlu alarm: İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Trafikte bir haftada 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Trafikte bir haftada 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi

Türksat 6A için yeni tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye 11 ülke arasına girdi...

Türksat 6A için yeni tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye 11 ülke arasına girdi...

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Otomotivde yeni dönem: Yetkisi olmayana satış yok

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Çanakkale'de nefesler tutuldu... Tam 1800 yıllık!

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Hakkari'de görüntülendi