Fred'den haber var! Geri mi dönüyor?
Sakatlık sürecini hızla atlatan Fred, Rizespor maçında sahada olacak. Teknik Direktör Jose Mourinho, Brezilyalı oyuncuyu ilk 11’de değerlendirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Lugano ile karşılaştığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı yıldızı Fred’den sevindirici haber aldı.
Tedavi sürecine olumlu yanıt veren Fred, beklenenden daha erken sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Göztepe deplasmanına götürülen ancak forma giymeyen Fred’in, pazar günü oynanacak Rizespor maçında sahada olacağı öğrenildi.
"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille’e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada, "Onu çok özlüyorum." demişti.
Portekizli teknik adam, Fred’i hazır görmesi halinde Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya sürecek.
Tedavi sürecine olumlu yanıt veren Fred, beklenenden daha erken sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Göztepe deplasmanına götürülen ancak forma giymeyen Fred’in, pazar günü oynanacak Rizespor maçında sahada olacağı öğrenildi.
"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM" DEMİŞTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille’e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada, "Onu çok özlüyorum." demişti.
Portekizli teknik adam, Fred’i hazır görmesi halinde Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya sürecek.