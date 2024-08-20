Fred'den haber var! Geri mi dönüyor?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Lugano ile karşılaştığı mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı yıldızı Fred’den sevindirici haber aldı.Tedavi sürecine olumlu yanıt veren Fred, beklenenden daha erken sahalara dönmeye hazırlanıyor.Göztepe deplasmanına götürülen ancak forma giymeyen Fred’in, pazar günü oynanacak Rizespor maçında sahada olacağı öğrenildi.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille’e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho, Fred’in sakatlığı sonrası yaptığı açıklamada, "Onu çok özlüyorum." demişti.Portekizli teknik adam, Fred’i hazır görmesi halinde Rizespor karşısında ilk 11’de sahaya sürecek.