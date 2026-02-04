2026 Kış Olimpiyatları'na Geri Sayım!

  • USD: 43,42 - 43,50
2026 Kış Olimpiyatları Doodle oldu. Olimpiyatların hangi tarihlerde ve nerede düzenleneceği merak konusu oldu. Peki, 2026 Kış Olimpiyatları ne zaman ve başlıyor? İşte Türkiye’yi temsil edecek sporcular…

Ekleme: 4.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 4.02.2026 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Milano ve Cortina d'Ampezzo'nun ev sahipliği yaptığı 25. Kış Olimpiyat Oyunları, 6 Şubat'taki resmi açılış töreni öncesinde bugün curling (körling) müsabakalarıyla start aldı.

Google, bu özel günü ana sayfasına taşıdı ve bir körling oyuncusuna yer verdi.

Tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda bugün oynanan 'Karışık Çiftler' ön eleme maçları, oyunların ilk heyecanı olurken; Türkiye, bu dev organizasyona 8 sporcu ile katılıyor.

Kayakla atlamadan sürat patenine kadar geniş bir yelpazede yarışacak olan Milli Takımımız, İtalya'da madalya arayacak.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE VE NE ZAMAN?

2026 Kış Olimpiyatları bu yıl İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar, Milano ve Cortina d'Ampezzo şehirlerinin ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

6 Şubat'ta başlayacak ve 22 Şubat'ta sona erecek dev organizasyonun açılış töreni ise futbolun simge statlarından biri olan San Siro'da yapılacak.

Kış Olimpiyatları tüm branşları ve elemeleri Eurosport kanalından canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE'DEN KATILACAK SPORCULAR

Furkan Akar – Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track)

Denis Örs – Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track)

Fatih Arda İpcioğlu – Kayakla Atlama

Muhammed Ali Bedir – Kayakla Atlama

Ada Hasırcı – Alp Disiplini

Thomas Kaan Önol Lang – Alp Disiplini

İrem Dursun – Kayaklı Koşu

Abdullah Yılmaz – Kayaklı Koşu

