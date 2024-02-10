Galatasaray-Başakşehir! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.



Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.



Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.



Galatasaray'da 4 eksik



Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek.



Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Derrick Köhn görücüye çıkabilir



Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmada forma giyebilir.



Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan ve bugün yapılacak son antrenmana çıkan 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.



GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR!



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.



BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Deniz, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Piatek.



STAT: RAMS Park

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1