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Galatasaray-Ankaragücü! Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ekleme: 30.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

Ligde son 5 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Son 19 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, son 5 lig maçında 7 gol attı

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Mauro Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 gol kaydetti.

Icardi, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

Tek eksik Kazımcan Karataş

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

ANKARAGÜCÜ: Gikiewicz, Hanousek, Radakovic, Mujakic, Hayrullah, Cem, Djokanovic, Efkan, Rodrigues, Morutan, Bajic.

STAT: Rams Park
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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