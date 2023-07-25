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TFF'den 3 Süper Lig hakemi için açıklama!

Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek.

Ekleme: 25.07.2023 - 13:41 Güncelleme: 25.07.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ın görevi bıraktığını resmen açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyuruldu.

"Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder"

İşte TFF'nin açıklaması:

Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek.

Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşımaktadır. 24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi olacak

1996 yılında hakemliğe başlayan; 2004 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan hakemimiz Hüseyin Göçek ise Süper Lig'de 294 müsabakada görev aldı. Türkiye liglerinde 61 müsabakaya da VAR olarak atandı. 2008-2021 yılları arasında 13 sezon FIFA kokartı taşıyan Hüseyin Göçek, 7 yıl boyunca UEFA'nın birinci kategorisinde yer aldı. 2015 Şampiyonlar Ligi Juventus-Barcelona finalinde ve UEFA'nın düzenlediği 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları'nda İlave Yardımcı Hakem olarak görev yaptı.

Diğer taraftan; 1996 yılında hakemliğe başlayan, 2007 yılından beri Süper Lig kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de 128 müsabakaya hakem olarak atanan Suat Arslanboğa, toplamda 637 profesyonel müsabakada görev yapmış, 57 karşılaşmaya da VAR olarak atanmıştır.

Bundan sonra, kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek Hüseyin Göçek'e ve Suat Arslanboğa'ya şuana kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür eder, VAR hakemi olarak futbolumuza büyük katkılar sağlamalarını dileriz.
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