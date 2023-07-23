Galatasaray, Wilfried Zaha'yi Açikladi

Galatasaray, Fildisi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile transfer görüsmelerine baslandigini açikladi.

Galatasaray, yeni sezon hazirliklarini transferlerle de devam ettiriyor. Sari-kirmizililar, resmi sosyal medya hesabindan yaptigi açiklamada Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ta forma giyen Fildisi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha ile transfer görüsmelerine baslandigini duyurdu. Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapilan açiklamada “Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha’nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüsmelere baslanmistir” ifadelerine yer verildi.



Zaha’nin yakin zamanda Istanbul’a gelip saglik kontrollerinden geçmesi bekleniyor.



30 yasindaki yildiz futbolcu son olarak forma giydigi Crystal Palace’ta 28 resmi maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.