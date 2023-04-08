Tigre taraftarı kendi takımının otobüsünü taşladı

Copa Sudamericana'da grup aşaması mücadelesinde Tigre ile Sao Paulo karşı karşıya geldi.Tigre'nin sahası Estadio Jose Dellagiovanna'da oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Sao Paulo oldu. Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri ise 57 ve 74. dakikalarda Erison kaydetti.Bu mücadele saha içinden ziyade saha dışıyla gündem oldu. Maçtan önce Arjantin temsilcisi Tigre taraftarları ilginç bir yanlış anlaşılmaya imza attı.Saldırgan taraftarlar kendi takımlarının otobüsünü Sao Paulo takımına ait zannederek taşladı. Tigre oyuncusu Agustin Cardozo, Instagram hesabındaki paylaşımıyla takım otobüsünün çatlayan camını ve taşı gösterdi.