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Gollü maçta Galatasaray ile Fatih Karagümrük yenişemedi

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı.

Ekleme: 23.04.2023 - 21:12 Güncelleme: 23.04.2023 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 31. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Andrea Pirlo’nun ekibi Fatih Karagümrük, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan bu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Gollü maçta kazanan çıkmadı

Galatasaray, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Karagümrük, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda Fabio Borini'nin golleriyle skoru bir anda 3-1'e getirdi.

Galatasaray, 45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.

Mauro Icardi'nin 67. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray, 80. dakikada Sacha Boey'in golüyle skora eşitliği getirdi.

Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşacak

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ligdeki puanını 70’e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 41 puana ulaşmış oldu. Gelecek hafta Fatih Karagümrük, Antalyaspor’u ağırlayacak. Galatasaray ise derbi mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olacak.
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