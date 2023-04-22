Ümraniyespor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş, Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Kartal, Sackey, Geraldo, Avonou, Oğuz, Onur, Umut, Kayode
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Cenk, Gedson, Redmond, Aboubakar
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Kartal, Sackey, Geraldo, Avonou, Oğuz, Onur, Umut, Kayode
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Cenk, Gedson, Redmond, Aboubakar