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Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlere yönelik açıklama

Merkez Hakem Kurulu, bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Ekleme: 22.04.2023 - 19:07 Güncelleme: 22.04.2023 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemleri ilgilendiren bir konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte MHK'nın açıklaması...

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."
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