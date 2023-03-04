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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe, Kayserispor'u iki golle geçti

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Ekleme: 4.03.2023 - 21:05 Güncelleme: 4.03.2023 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 24. hafta maçında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Kadir Has Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertli takımın galibiyet gollerini; Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu attı. Kayserispor'un tek golü ise Arif Kocaman'dan geldi.

Valencia takımını öne geçirdi

Maçın 6. dakikasında sol kanattan Lincoln'un yaptığı ortaya Valencia kafayı vurdu ve takımın 1-0 öne geçirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca sarı-lacivertli takım soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Ferdi harika bir gol kaydetti

Mücadelenin 68. dakikasında yaklaşık 30 metreden kaleyi yoklayan Ferdi, mükemmel bir gole imza attı. Bu golle skor 2-0 oldu.

Arif skoru belirledi

Kayserispor, Arif Kocaman ile 90+5. dakikada golü buldu. Skor 2-1 oldu.

Fenerbahçe haftayı BAY geçecek

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Fenerbahçe, üç puanın sahibi oldu. Süper Lig’de üst üste 2. maçını da kazanan Fenerbahçe, 51 puana yükselerek Galatasaray'ı takibi sürdürdü. Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Fenerbahçe’ye kaybeden Kayserispor ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise haftayı BAY geçecek.
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