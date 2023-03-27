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İngiltere'de bir ilk! Chelsea kulübü stadında iftar yemeği verdi

Chelsea Futbol Kulübü, stadyumunda toplu iftar etkinliği düzenleyerek Premier Lig tarihinde bir ilke imza attı.

İngiltere'de bir ilk! Chelsea kulübü stadında iftar yemeği verdi
Ekleme: 27.03.2023 - 12:27 Güncelleme: 27.03.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda toplu iftar programına ev sahipliği yaptı.

Ramazan Çadırı Projesi tarafından ülkede geleneksel hale getirilen 'Açık İftar' etkinlikleri kapsamında, başkent Londra'daki Chelsea stadında ilk kez toplu iftar verildi. “Ramazan Çadırı Projesi” adlı organizasyonun işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce kişi katıldı.

Tarihte bir ilk

Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verildi.

İngiltere'de bir ilk! Chelsea kulübü stadında iftar yemeği verdi
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