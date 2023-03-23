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Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…

Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Valerien Ismael ile girilen 2022-2023 sezonunda istediği sonuçları elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, kısa süre içerisinde Şenol Güneş'i göreve getirdi. Tecrübeli çalıştırıcıyla iyi bir çıkış yakalayan Kara Kartal, yeniden şampiyonluk potasına girdi. Bu sezonu en iyi noktada bitirmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de birçok talibi olan yıldız oyuncuyu ilk hedef olarak belirledi

Ekleme: 23.03.2023 - 09:15 Güncelleme: 23.03.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezona büyük umutlarla başlamıştı

Fransız genç teknik direktör Valerien Ismael ile 2022-2023 sezonuna giren Beşiktaş, ligin ilk haftalarında beklenen sonuçları alamadı.

Zirveden uzak kalan siyah-beyazlılar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.


Beşiktaş'ta daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş ile yeniden toparlanan Kara Kartal, iyi bir form grafiği yakaladı.

Devre arasında yaptığı transferlerle kadrosunu bir üst seviyeye taşıyan Beşiktaş, ligde son olarak İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.


Bu sezon şampiyonluk hesaplarının yanı sıra gelecek sezonun da planlarını hazırlayan Beşiktaş, flaş bir transfer imza atmaya yakın.

SÜPER LİG'İN YILDIZI İÇİN AVANTAJ KARTAL'DA

Fatih Karagümrük forması ile Süper Lig'de kendisini ispatlayan Fabio Borini, önümüzdeki yaz bonservisini eline alacak.

Geçtiğimiz transfer döneminde oyuncunun kulübü ile mali anlamda anlaşamayan Beşiktaş, yazın bu transfer için nabız yoklayacak ve imza parası ile transferi bitirmenin yollarını arayacak.

Hücum hattında Şenol Güneş'in eline pek çok farklı seçenek sunmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki İtalyan yıldızı kritik bir yatırım olarak görüyor.

Ayrıca oyuncunun Süper Lig'de başarılı bir geçmişi olması, akıllardaki tüm soru işaretlerini de siliyor.

FABIO BORINI DE İSTİYOR

İstanbul'da kurulu bir düzeni olan Borini, daha büyük bir takımda oynamaya ve İstanbul'daki hayatına devam etmeye sıcak bakıyor.

Maçlardaki teknik etkisinin yanında skora katkısı ile de büyük farklar yaratan Fabio Borini, Fatih Karagümrük forması ile bu sezon 24 maça çıktı.

Golcü oyuncu, bu sezon performansını yükseltirken 16 gol ile 9 asistlik harika bir katkı sağladı.

Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…



Süper Lig’in yıldızını Beşiktaş alıyor! Fenerbahçe de peşinden koşmuştu: İşte Şenol Güneş’in yeni prensi…
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