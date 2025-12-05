Apple'da Deprem!

Apple, yönetim kadrosunda önemli bir yenilenmeye gidiyor. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Apple yönetici değişikliği süreci kapsamında iki kıdemli isim emeklilik kararı aldı. Bu gelişme, şirketin hukuk ve çevre politikalarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.Apple'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı Kate Adams ile Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson, 2026 yılında emekliye ayrılacaklarını duyurdu. Bu ayrılıklar, şirketin üst yönetiminde planlı bir geçiş sürecini başlatıyor.Kate Adams'ın yerine geçecek isim ise oldukça dikkat çekici. Şu anda Meta'nın baş hukuk sorumlusu olan Jennifer Newstead, 1 Ocak itibarıyla Apple'a kıdemli başkan yardımcısı olarak katılacak. Newstead, 1 Mart 2026 tarihinde ise resmen Apple'ın genel danışmanı görevini devralacak. Deneyimli hukukçu, daha önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda Hukuk Danışmanı olarak da görev yapmıştı.Geçiş süreci kademeli olarak ilerleyecek. Adams, genel danışmanlık görevini devretse bile şirketten hemen ayrılmayacak. Lisa Jackson'ın 2026 Ocak ayı sonlarında emekli olmasının ardından Adams, Hükümet İlişkileri organizasyonunu denetlemeye devam edecek. 2026 sonlarında Adams tamamen ayrıldığında ise Jennifer Newstead, hem Hukuk hem de Hükümet İlişkileri birimlerinin başına geçerek genişletilmiş bir sorumluluk üstlenecek.Apple CEO'su Tim Cook, hukuk ve hükümet ilişkileri birimlerinin birleştirilmesinin, iki ekip arasındaki artan iş birliği nedeniyle mantıklı bir adım olduğunu belirtti. Cook, Jennifer Newstead'in ekibe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onun uluslararası ilişkilerdeki derin tecrübesinin Apple'a büyük katkı sağlayacağını vurguladı.Öte yandan, Lisa Jackson'ın çevre ve sosyal girişimler alanındaki sorumluluklarını Operasyon Direktörü Sabih Khan devralacak. Tim Cook, Jackson'ın Apple'ın 2015 seviyelerine kıyasla küresel sera gazı emisyonlarını yüzde 60 oranında azaltmasındaki kritik rolüne dikkat çekti ve katkılarından dolayı teşekkür etti.Apple'daki bu değişim rüzgarı sadece bu iki isimle sınırlı değil. Şirket yakın zamanda arayüz tasarımcısı Alan Dye ve yapay zeka şefi John Giannandrea'nın ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Ayrıca Operasyon Direktörü Jeff Williams ve Finans Direktörü Luca Maestri'nin de emeklilik süreçleri konuşuluyor. Hatta CEO Tim Cook'un dahi 2026 gibi yakın bir tarihte görevini bırakabileceğine dair söylentiler teknoloji kulislerinde dolaşıyor.