Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligde en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sezon Jorge Jesus önderliğinde lige müthiş bir başlangıç yapan ve Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen ara sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertli ekip, sezon sonu şampiyonluk için mücadeleye devam ederken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona bomba bir transferle girmek isteyen sarı-lacivertli ekibin listesinde yer alan ilk oyuncu da ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş başlayan Fenerbahçe, Milli ara sonrası zorlu derbi sınavına çıkacak. Jorge Jesus, Alanyaspor maçında hakeme itiraz etmesi sonucu kırmızı kart görmesi nedeniyle kulübede yer alamayacak. Sarı-lacivertli ekip, maça mutlak galibiyet parolası için çıkarken, kritik maçta puan kaybı yaşamak istemiyor.



Süper Lig'de en son Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın arkasında 54 puanla 2. sırada yer alıyor.



Ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak Samet Akaydın'ı katan Fenerbahçe, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir transferini açıklarken, Bruma'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla almıştı.



Emre Demir'i 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralık olarak gönderen Fenerbahçe, Bruma'yı da Portekiz ekibi Benfica'ya kiralamıştı.



FERDİ KADIOĞLU İÇİN REKOR BONSERVİS



Ferdi Kadıoğlu, Ajax ve Napoli gibi önemli takımlar tarafından takip ediliyor. Fenerbahçe'den yaptığı Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden son derece memnun olan Napoli,

Ekonomik açıdan eli çok da güçlü olmayan İtalyan ekibi, yapmaya hazırlandığı tarihi transfer satışıyla Ferdi Kadıoğlu pazarlıklarına eli kuvvetli oturacak. Ferdi Kadıoğlu'nu sezon sonunda mutlaka kadrosuna katmak isteyen Napoli, Avrupa'yı sallayacak transfer satışıyla birlikte Fenerbahçe'nin karşısına kesinin ağzını açarak gelecek.



180 MİLYON EUROLUK İDDİA



İtalyan ekibinin kasasını dolduracak o transfer satışı Khvicha Kvaratskhelia ile gerçekleşecek. İddiaya göre PSG, Gürcü yıldız için tam 180 milyon euroyu masaya koydu. Napoli'nin söz konusu rakamı kabul edeceği iddia ediliyor.



FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLAR CAN SIKTI



Fenerbahçe, Joshua King'in hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwalde'nin aşil tendinopatisi, Enner Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması sebebiyle tedavi edildiğini açıkladı.



DERBİYE YETİŞECEKLER Mİ?



Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia, milli takım arası sonrası 1 ya da 2 Nisan'da oynanması beklenen Beşiktaş derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.



PREMIER LİG'DEN GELİYOR



Önümüzdeki yıl hem Avrupa'da hem de ligde beklentileri karşılamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu transfer etmek ve kadro kalitesini artırmak istiyor.



YENİ BOMBA WILFRIED ZAHA



Yıllardır Crystal Palace forması ile Premier Lig'de mücadele eden yıldız kanat, hücumdaki yaratıcı stili ile takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve büyük kulüpler çok istemesine rağmen, İngiliz ekibi oyuncunun transferine izin vermemişti. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon için flaş bir transfere imza atmakiçin harekete geçerken, Zaha'nın kulübüyle sözleşmesinin sona ermesi transferde Fenerbahçe'yi sevindiriyor.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Zaha, artık daha iddialı bir takımda ve hedefi olan projelerde yer almak istiyor... Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ise oyuncuya hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa iddiası vaatlerinde bulunacak.



SÖZLEŞME DETAYI



Aynı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi uygun miktarda bir satış maddesi de anlaşmaya eklenecek. Böylece oyuncu adına fırsat bir transferinin önü açılmış olacak ve de Kanarya mali anlamda kâr edecek.



ÇOK HIZLI ÇOK TEHLİKELİ



Bir anda ceza sahasına doğru hızlanması ile fark yaratan Zaha, patlayıcı gücü ile hücumların akışını değiştiriyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace forması ile çıktığı 454 maçta, 89 gol ve 76 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan ve forvette de oynayabilen yetenekli futbolcu, önümüzdeki yaz yeni bir maceraya yelken açacak!



SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ



Yüksek maaş ödeyerek aldığı yıldız isimler ile adından söz ettiren Suudi Arabistan, Wilfried Zaha için de ciddi bir seçenek olabilir! Zira oyuncu, kariyerinin son dönemine doğru yüksek bir maaş beklentisinde olursa, Suudi ekipleri Zaha için teklif verecekler. (Akşam)