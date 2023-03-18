Şenol Güneş sevinçten havalara uçacak! Beşiktaş’ın eski yıldızı yeniden imzayı atıyor…

Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş, ligde üçüncü sırada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen ardında bulunuyor. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in göreve gelmesinin ardından yeniden moral depolayan ve şampiyonluk potasına dahil olan Kara Kartal, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını yürütüyor. Bu sırada Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i oldukça sevindiren bir haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpte takımın eski yıldızı, yeniden formayı giymeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezonu Valerien Ismael yönetiminde tamamlamıştı. Yeni sezona da Valerien Ismael ile başlayan siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcının döneminde beklediğini bulamadı.



Kısa süre içerisinde üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle görevi Şenol Güneş'e devreden Beşiktaş'ta takımın da havası değişti. Kara Kartal'ın başında iki kez Süper Lig şampiyonluğuna imza atan Şenol Güneş, taraftarını yeniden havaya sokarak takımını toparladı.





Devre arası transfer döneminde de birçok yeni transferle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun hazırlığını yapıyor. Bu sırada Beşiktaş yönetiminden teknik direktör Şenol Güneş'e iyi haber geldi. Taraftarın sevgilisi, takımın eski yıldızı için girişimler başladı.



GERİ DÖNÜYOR



2019 yılından altyapıdan çıkıp, Beşiktaş A Takımı'nda forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz, yükselen grafiğinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Milli futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.



O dönem için genç sol beke 4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fakat 21 yaşındaki yıldız, bir türlü istediği süreleri alamadı. 8 maçta 1 asist yapan ve 400 dakika sahada kalan Rıdvan'ın, yeniden takıma kazandırılması için harekete geçildi.



Gelen son haberlere göre Rangers, yeni sezonda oyuncuyu kadroda düşünmüyor.



SICAK BAKIYORLAR



Hal böyle olunca da Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için Rangers ile iletişime geçti. İskoç temsilcisi, bedelsiz kiralama önerisine sıcak baktı. Bu doğrultuda Rıdvan'ın yeni sezonda alacaklarına karşılık olarak bir yıllığına kiralanması bekleniyor.



26 Kasım 2022'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Napoli mücadelesinde forma giyen Rıdvan Yılmaz, tam 107 gün şans bulamamıştı.

