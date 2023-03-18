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Beşiktaş, İstanbulspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Ekleme: 18.03.2023 - 20:59 Güncelleme: 18.03.2023 - 21:07 / Editör: Ozge Selin
Karşılaşmaya tutuk başlayan Beşiktaş, ilk isabetli şutunu 42. dakikada Cenk Tosun ile attı ve bu şut ağlarla buluştu.

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Vincent Abobuakar'ın nefis füzesiyle skoru 2-0'a taşıdı.

İkinci golden sonra oyunun kontrolünü rakibine veren Beşiktaş, 70. dakikada Lokilo'nun farkı 1'e indiren golüne engel olamadı

Skorun 2-1 olmasının ardından Beşiktaş kalesinde ataklarını sıklaştıran İstanbulspor, istediği golü bulamadı ve Beşiktaş yeniden üstünlüğü eline aldı. 90+3'te Nathan Redmond, takımını rahatlatan golü attı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Beşiktaş, puanını 49'a yükseltti. İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.

Beşiktaş, İstanbulspor'u üç golle geçti
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