Beşiktaş, İstanbulspor'u üç golle geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Beşiktaş, ilk isabetli şutunu 42. dakikada Cenk Tosun ile attı ve bu şut ağlarla buluştu.Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda Vincent Abobuakar'ın nefis füzesiyle skoru 2-0'a taşıdı.İkinci golden sonra oyunun kontrolünü rakibine veren Beşiktaş, 70. dakikada Lokilo'nun farkı 1'e indiren golüne engel olamadıSkorun 2-1 olmasının ardından Beşiktaş kalesinde ataklarını sıklaştıran İstanbulspor, istediği golü bulamadı ve Beşiktaş yeniden üstünlüğü eline aldı. 90+3'te Nathan Redmond, takımını rahatlatan golü attı ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.Bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yapan Beşiktaş, puanını 49'a yükseltti. İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.