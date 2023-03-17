Christian Atsu için cenaze töreni yapıldı

Depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, 11 ilde etkili oldu.



Yaşanan bu faciada Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Bu rezidansın enkazında kalan Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan acı haber gelmişti. 31 yaşındaki oyuncu, depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.



Cenazeye çok sayıda kişi katıldı



Yaklaşık 1 ay aranın ardından Atsu için Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda devlet cenaze töreni yapıldı.



Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra, Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.



Cumhurbaşkanı, taziyelerini iletti



Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, depremde hayatını kaybeden Atsu'nun yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti. Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde toprağa verilecek.