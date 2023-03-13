  • USD: 18,95 - 18,98
  • EURO: 20,26 - 20,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili olay gelişmeler yaşanıyor... Gönlünü Türk oyuncu Devrim Özkan'a kaptıran Torreira'yı yıkan bir paylaşım geldi. Bu paylaşım sonrası ise Lucas Torreira, bir açıklama yaptı. Tüm bu gelişmeler ile birlikte sosyal medyada bu konu gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 13.03.2023 - 14:30 Güncelleme: 13.03.2023 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili olay gelişmeler yaşanıyor...

Gönlünü Türk oyuncu Devrim Özkan'a kaptıran Torreira'yı yıkan bir paylaşım geldi.

Bu paylaşım sonrası ise Lucas Torreira, bir açıklama yaptı. Tüm bu gelişmeler ile birlikte sosyal medyada bu konu gündem oldu. İşte tüm detaylar... Türk dizi oyuncusu Devrim Özkan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı doğum günü partisinde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı belgelenmişti. Devrim Özkan ile Lucas Torreira cephesinden kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira gönlünü Türk oyuncuya kaptırmıştı.

Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

TORREIRA'NIN KALBİ KIRILDI

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Lucas Torreira'nın kalbi kırıldı.

Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

PAYLAŞIMLAR ART ARDA

Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşkı bitti mi soruları gündeme gelirken, paylaşımlar art arda geldi.

Devrim Özkan, aşk haberleri sonrası yıldız futbolcunun ailesini de takibe almıştı.

Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

Oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde paylaşımda bulunması sonrası Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın tweetleri kafa karıştırdı.

Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

TAKİPTEN ÇIKTI

Devrim Özkan, bu tweet'in ardından Torreira'yı Instagram'da takipten çıktı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ise kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin bulunduğu bir tweet paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, "Devrim Özkan'la mı ayrıldınız" tarzı yorumlarda bulunarak tweet'in nedenini öğrenmeye çalıştı.

Yıldız futbolcu Lucas Torrerira, paylaşımından dakikalar sonra attığı tweet'i sildi.

Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

"DEVRİM ÖZKAN'I SEVİYORUM"

Lucas Torreira, yaşananların ardından bir tweet daha paylaştı ve 'Devrim Özkan'ı seviyorum' ifadelerini kullandı. Ancak yıldız isim, bu tweet'ini de kısa süre içerisinde sildi.

Galatasaraylı tüm bu tweetlerin ardından hacklendiğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları ise barışma çabaları sonuç vermeyen futbolcunun 'hacklendim" açıklamasını inandırıcı bulmadı.

Kılıçdaroğlu IMF'ye sinyali çaktı! Talimatı yurt dışından mı aldı? Akıllara İngiliz Reuters'ın o analizi geldi
Başkan Erdoğan, Destici'yi kabul etti
Paris çöplüğe döndü! Fransız bakandan sert uyarı...
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi!
Kemal Kılıçdaroğlu: HDP'nin Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı kararını verdi
Togg fiyat listesi 2023 belli oluyor! Yerli otomobil için nefesler tutuldu: Togg satışa çıkıyor!
HDP'li Sezai Temelli PKK paçavraları ile donatılan etkinlikte Öcalan'a selam gönderdi
Üsküdar'da İETT kazası! İki otobüs çarpıştı...
Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah Partisi ile görüşme hakkında açıklama: Yeni gelişmeler olacak
CHP'li Beylikdüzü Belediyesine bağlı kişiler Diyanet Vakfı görevlilerini çocukların bulunduğu çadıra almadı
Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu
YSK seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi
Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi vefat etti
Suriye ile normalleşmede kritik gün: Tarih ve yer belli oldu!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
Konyalı Gazi 6'lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP'den farkı yoktur
CHP'den İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'e bir darbe daha gelecek
12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

12 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yıkılan Galeria Sitesi’nin altındaki kolonsuz havuzun görüntüsü

Yıkılan Galeria Sitesi’nin altındaki kolonsuz havuzun görüntüsü

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Uzmandan korkutan açıklama: Deprem nedeniyle İskenderun sahilinde 1 metre çökme var

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

Depremin vurduğu Adıyaman'da fay hattının üzerindeki ev ikiye bölündü

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

NASA duyurdu: Dünya'ya 2046'da göktaşı çarpabilir

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek

Teklif yasalaştı: 14 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek