Lucas Torreira'yı yıkan paylaşım! Yıldız isimden açıklama geldi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili olay gelişmeler yaşanıyor... Gönlünü Türk oyuncu Devrim Özkan'a kaptıran Torreira'yı yıkan bir paylaşım geldi. Bu paylaşım sonrası ise Lucas Torreira, bir açıklama yaptı. Tüm bu gelişmeler ile birlikte sosyal medyada bu konu gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili olay gelişmeler yaşanıyor...Gönlünü Türk oyuncu Devrim Özkan'a kaptıran Torreira'yı yıkan bir paylaşım geldi.Bu paylaşım sonrası ise Lucas Torreira, bir açıklama yaptı. Tüm bu gelişmeler ile birlikte sosyal medyada bu konu gündem oldu. İşte tüm detaylar... Türk dizi oyuncusu Devrim Özkan'ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı doğum günü partisinde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı belgelenmişti. Devrim Özkan ile Lucas Torreira cephesinden kafa karıştıran paylaşımlar geldi. Galatasaray'da top koşturan Lucas Torreira gönlünü Türk oyuncuya kaptırmıştı.Güzel oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Lucas Torreira'nın kalbi kırıldı.Devrim Özkan ile Lucas Torreira aşkı bitti mi soruları gündeme gelirken, paylaşımlar art arda geldi.Devrim Özkan, aşk haberleri sonrası yıldız futbolcunun ailesini de takibe almıştı.Oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabından, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde paylaşımda bulunması sonrası Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın tweetleri kafa karıştırdı.Devrim Özkan, bu tweet'in ardından Torreira'yı Instagram'da takipten çıktı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ise kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin bulunduğu bir tweet paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar, "Devrim Özkan'la mı ayrıldınız" tarzı yorumlarda bulunarak tweet'in nedenini öğrenmeye çalıştı.Yıldız futbolcu Lucas Torrerira, paylaşımından dakikalar sonra attığı tweet'i sildi.Lucas Torreira, yaşananların ardından bir tweet daha paylaştı ve 'Devrim Özkan'ı seviyorum' ifadelerini kullandı. Ancak yıldız isim, bu tweet'ini de kısa süre içerisinde sildi.Galatasaraylı tüm bu tweetlerin ardından hacklendiğini açıkladı.Sosyal medya kullanıcıları ise barışma çabaları sonuç vermeyen futbolcunun 'hacklendim" açıklamasını inandırıcı bulmadı.