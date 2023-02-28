Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi seyirci kararı!.
Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan Kayserispor - Fenerbahçe maçına, Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince Fenerbahçe seyircisi alınmayacak. .
Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde flaş bir karar alındı.
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesine Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak..
4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesine Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla sarı lacivertli taraftarlar alınmayacak..