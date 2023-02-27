Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden tepki: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız'

Süper Lig ekipleri Ümraniyespor, Başakşehir, Sivasspor, Konyaspor, Alanyaspor, Kayserispor ve TFF 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor ve TFF 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor resmi olarak yaptıkları açıklamalarda camia olarak sonuna kadar devletin ve milletin yanında olduklarını belirtti."Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.""Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz.""Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."Çaykur Rizespor Kulübü: "Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşürecektir."Yeni Malatyaspor: "Ülkemizin bir bütün olduğu bu dönemde ne yazık ki bazı stadyumlarda futbola siyaset sokulmaya çalışıldığını üzülerek takip ediyoruz. Stadyumlarda siyasi hedeflere acılarımızın alet edilmesi mide bulandırıcıdır."Başakşehir; "Tüm futbolseverleri, büyük bir felaketin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde farklı ve faydasız amaçlara hizmet edenlerden uzak kalmaya davet ediyoruz."Ümraniyespor'un açıklaması: "Futbol kulüplerinin bir üst kimlik olduğunu; tribünlerin farklı cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüşleri olan kişiler tarafından oluştuğunu ve öyle kalması gerektiğini hatırlatırız."