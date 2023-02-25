Fenerbahçe Konyaspor’u 4 golle geçti! Enner Valencia coştu…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, Valencia (2), Joshua King ve Szalai’nin golleriyle Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım puanını 48 yaptı.

Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini Valencia (2), Joshua King ve Szalai kaydetti. Kanarya bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti.



FENERBAHÇE 4-0 KONYASPOR



GOLLER



13' Enner Valencia (P)

45+5' Enner Valencia

61' Joshua King

79' Szalai



22' Konyaspor'da Mame Diouf, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe, bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı maçı oynadı: 594



VALENCIA'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS



Bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez 3+ maçlık gol serisi yakalayan Enner Valencia, Papiss Cisse'den (2019/20) bu yana aynı sezonda bunu başaran ilk isim oldu. (OPTA)



İLK YARIDAN DAKİKALAR



11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu: 1-0.



45+6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR



61'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rossi, ceza sahası içi sağ çaprazından ortasını yaptı. Arka direkte Valencia ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda ceza sahası içinde topa ayak koyan King, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



67'nci dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda kaleci Erhan Erentük'ün meşin yuvarlağı çeldi.



74'üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Arda Güler'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



78'inci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Crespo'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.



Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda destek tezahüratlarında bulundular.