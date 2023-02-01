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Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Ekleme: 1.02.2023 - 16:58 Güncelleme: 1.02.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.'
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