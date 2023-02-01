Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.'
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Profesyonel futbolcu Amir Hadziahmetovic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü arabam.com Konyaspor ile görüşmelere başlanmıştır.'