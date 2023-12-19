  • USD: 29,03 - 29,08
  • EURO: 31,75 - 31,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mısırlı yıldız Mohamed Elneny menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi

Ocak’ta orta sahaya transfer yapacak Galatasaray’a Arsenal’den Mohamed Elneny önerildi. Mısırlı oyuncunun durumunu değerlendiren Sarı-Kırmızılı yetkililerin, son kararı Okan Buruk’a bıraktığı ortaya çıktı.

Ekleme: 19.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Cimbom'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Aslan'a önerilen son ismin Arsenal'den Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.

Mısırlı yıldız Mohamed Elneny menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi

SON KARAR BURUK'UN
Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sunulduğu, yıldız isimle ilgili son kararın ise teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı belirlendi.

Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 2022 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Elneny'ye güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

Mısırlı yıldız Mohamed Elneny menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi

Ayrıca Elneny'nin de Türkiye'ye sıcak bakabileceği ifade ediliyor. Elneny daha önce 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 36 maçta 1 gol, 3 asist üretmişti.
CHP'de kaset kumpası failine ödül mü veriliyor?
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e sert cevap: Bazı arkadaşlar haddini aşıyor!
Son anket sonuçları yayınlandı! İstanbul ve CHP cevapları dikkat çekti
Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti dünyanın gündeminde: '21. yüzyılın kazananları...'
İsrailli vekil baklayı çıkardı! Kirli Gazze planı: 'Birkaç kilometreyi...'
Başkan Erdoğan: AB artık bu yanlıştan vazgeçmeli
Meral Akşener'den sert çıkış: Bu bir savaş ilanıdır... Varım!
Soykırım ordusu savaş hukukunu yıkıp geçti! Gözaltındaki Filistinliler gördükleri işkenceleri anlattı: Gözlerimizi bağlayıp…
HDP Esenyurt İlçe Başkanı'na örgüt üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis
İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e taktik verdi: Ekrem İmamoğlu'na 'Önder Sav' tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!
Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç son noktayı koydu...
Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu
Mansur Yavaş Ankara'nın 5 yılını heba etti! Vatandaşlar isyan etti
İsrail yine mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
Akıncı Üssü davasında temyiz incelemesi tamamlandı: 77'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
Manifesto gibi açıklama! İYİ Partililer İmamoğlu'na kapıyı kapattı: Değil oy selam bile vermeyeceğiz
İki bölgede PKK'ya peş peşe darbeler!
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak