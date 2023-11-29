Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! Kanarya fırsat transferi yapacak...

Sezona müthiş bir giriş yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, ligde ve Konferans Ligi'nde zirveye oynuyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de yeni hamleler yapmanın hedefinde. İsmail Kartal, istediği yıldızı yönetim iletti ve Fenerbahçe kurmayları transfer için harekete geçti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



F.BAHÇE 2 MAÇ ARADAN SONRA 3 PUAN ALDI



Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde 2 maç aranın ardından 3 puana ulaştı.



İLK KEZ GERİDEN GELİP KAZANDI



Fenerbahçe, bu sezon ilk defa ilk yarısında soyunma odasına yenik girdiği bir maçı galip tamamladı. Sezona inanılmaz bir başlangıç yaparak üst üste 19 resmi maç kazanan sarı-lacivertliler, 20. maçında Trabzonspor'a mağlup olmuştu.



Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Spartak Trnava'ya da yenilmişti. Söz konusu 2 karşılaşmada da soyunma odasına mağlup giren sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılmıştı.



İSMAİL KARTAL'DAN TRANSFER TALEBİ



Ara transfer dönemi yaklaştıkça Fenerbahçe'de de hareketlilik yaşanıyor. Orta sahadaki alternatiflerini çoğaltmak isteyen teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden transfer talebinde bulundu.



Fenerbahçe'de ara transfer döneminde 8 numara transferi yapılması bekleniyor. Bu bölge için sarı-lacivertli takımın aradığı fırsat transferi ortaya çıktı.



Fenerbahçe, önceliğini daha önce Milan'dan Krunic'e vermişti. Oyuncunun teklife sıcak baktığı ifade edilirken, yeni bir fırsat transferi de ortaya çıktı.



F.BAHÇE'DEN TOLISSO SÜRPRİZİ



Fenerbahçe, bu sezon son sırada yer alan ve krizlerle karşı karşıya kalan Fransa devi Lyon'un oyuncusu Corentin Tolisso'yu gündemine aldı



Lyon, yeni bir yapılanma adına maaşı yüksek olan futbolcularla yollarını ayırmayı düşünüyor. Bunlardan bir tanesi de Tolissi oldu.



F.BAHÇE KESENİN AĞZINI AÇMAYA HAZIR



Tolisso ve kulübü Lyon ile görüşecek olan Fenerbahçe, kesenin ağzını açmaya hazır. İsmail Kartal, Fransız oyuncuyu kadrosuna görmek istiyor.



F.BAHÇE GÖRÜŞME YAPACAK



Fenerbahçe kurmaylarının Tolissi için harekete geçtiği öğrenildi. 29 yaşındaki Tolisso, Lyon'da vergilerle birlikte senelik 4.8 milyon euro kazanıyor.



Tolisso 2017'de Bayern Münih'e 41.5 milyon euro karşılığında transfer olmuş fakat beklentilerin altında kalınca Lyon'a geri dönmek zorunda kaldı.



Bu sezon ligde 9 maçta forma giyen Tolisso, 1 gol kaydetti. Oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro ve sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.