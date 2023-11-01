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Yılmaz Vural'dan bir enstantane daha! Süper Lig ekibinin başına geçecekken...

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın başına geçmeden önce başka bir Süper Lig takımıyla görüştüğünü açıkladı ve Menemen FK'nin başkanı ve camiasının etkisiyle bu kulübü tercih ettiğini belirtti.

Ekleme: 1.11.2023 - 09:07 Güncelleme: 1.11.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Vural, futbol dünyasında herkesi şaşırtan bir kararla TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK'nın başına geçti. 41 yıl sonra Menemen'de teknik direktörlük yapacak olan Vural, Menemen FK'nin Türkiye'de konuşulacak bir kulüp haline geleceğine inandığını ifade etti.

MENEMEN FK'NIN SÜPER LİG HEDEFİ
Menemen FK'nin başkanı Bilgin Tokul'un isteğinin etkili olduğunu belirten Yılmaz Vural, ayrıca yerel yöneticilerin de bu kararı desteklediğini söyledi. Ayrıca, Vural, başka bir Süper Lig takımıyla görüşmeler yaptığını ancak Menemen FK'yi tercih ettiğini açıkladı. Kulübün tesisleşmesine yerel yönetimin destek sağladığını vurgulayan Vural, Menemen FK'nin Süper Lig'e çıkmak isteyen bir camia olduğunu ve başkanın bu hedefi olduğunu söyledi.

İLK MAÇ GAZİ MUSTAFA KEMAL STADYUMU'NDA
Yılmaz Vural, yeni takımının başında ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda çıkacak. Stadyumlarının bakımda olması nedeniyle bu maçı Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını belirtti.
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