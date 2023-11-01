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FIFA resmen açıkladı: 2034 Dünya Kupası'nın yapılacağı ülke belli oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeyi açıkladı. Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek." dedi.

Ekleme: 1.11.2023 - 10:06 Güncelleme: 1.11.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeyi açıkladı. Infantino, "Dünya Kupası şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenlenecek." dedi.

2034'TE ADAY SUUDİ ARABİSTAN'DI
FIFA, 2034 Dünya Kupası için de tek adayın olduğunu açıkladı. Avustralya'nın yarıştan çekilmesi sonucunda Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'na tek aday olarak girmişti

AVUSTRALYA ÇEKİLMİŞTİ
Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm faktörler göz önüne alındığında, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK GELMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini daha önce açıklamıştı

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz. Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur. Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır" ifadeleri yer aldı.
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