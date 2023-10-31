  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da Angelino bilmecesi: Yönetim endişeli

Galatasaray'da performansı beğenilmeyen İspanyol sol bek Angelino'nun 6 milyon euroluk satın alma maddesinin devreye girmesine 4 maç kaldı. Almanlar, "Galatasaray ikilemde" yorumunu yaptı.

Ekleme: 31.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'a sezon başında Red Bull Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen Angelino, yarım sezonda gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euroluk satın alma maddesiyle takıma katılan 26 yaşındaki sol bekin zorunlu maddesinin devreye girmesine 4 maç kaldı.

ARTIK GÖZDEN DÜŞTÜ

Bayern Münih maçında formayı Kazımcan'a kaptıran Angelino ismine artık taraftarlar da pek hoş gözle bakmıyor. Alman basınından Ligablatt'ın haberinde Angelino'nun durumuyla ilgili şunlar yazıldı:

YÖNETİM ENDİŞELİ

'Yönetim tereddüt içinde. 1.5 milyon euro ödediler, 6 milyon euro daha ödeyecekler. Büyük umutlarla alındı ama daha zayıf bir rakip olan Karataş'ı geçemedi. Ama Galatasaray transferden kaçmak için de oyuncuyu kulübeye göndermeyi düşünmeyebilir, ihtiyaç var. Galatasaray gerçek bir ikilemle karşı karşıya.'
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı