  • USD: 16,66 - 16,69
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'nun kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldığı için yolların ayrıldığını duyurdu. Fransız basketbolcu ülkesinin takımlarından Asvel ile anlaşmaya vardı.

Ekleme: 30.06.2022 - 22:27 Güncelleme: 30.06.2022 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Beko'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır.

Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo’ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz."

Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı!

Nando De Colo, ülkesinin takımlarından ASVEL ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Miçotakis'ten Türkiye itirafı! Hukuki ve haklı gerekçeleri var!
Başkan Erdoğan yanıtladı! Diyarbakır anneleri sevindi... 'Özgürlük burada Türkiye'de.'
Ukrayna: Rusya'nın Yılan Adası'ndan gönüllü olarak çekildikleri açıklaması 'yalan'
Danıştay korsanlığa 'dur' dedi! Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı HEAŞ'ın ihalesi boşa çıktı!
Asgari ücrette işçi tarafının teklifi belli oldu! İkinci asgari ücret toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'ten açıklama...
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: PKK'nın bir terör örgütü olduğu konusunda ortak anlayışımız var!
Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
Konya HDP İl Eş Başkanı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Bu muhtıra diplomatik bir zaferdir
Başkan Erdoğan NATO liderlerine gösterdi: İşte terörün gerçek yüzü...
Biden'a NATO zirvesi sonrası flaş Türkiye sorusu: F-16'ları satmalıyız...
Teröristbaşı Gülen'i mehdi ilan eden hakimin cezası belli oldu... Örgütün uyuyan hücrelerinden biriydi
CHP'li Rıza Özdemir yaptığı usulsüzlüğü marifet gibi anlattı: İki bin sigortasız Suriyeli çalıştırıyorum
Sanal belediye başkanı Mansur Yavaş'a Melih Gökçek'ten tepki: Kendin beceremiyorsun diye başkasına pislik atmaya ne gerek var?
NATO zirvesinde renkli anlar! Boris Johnson şaşkına döndü
Stoltenberg'den açıklama: 'Rusya ile NATO arasında savaş olabileceğini biliyoruz
Yunanistan'dan Erdoğan itirafı: Biz bunu unutuyoruz! Ülkesine galibiyetle dönüyor...
Cüneyt Arkın'a son veda...
CHP'li Kıyıköy Belediyesi'nin 'rüşvet' kasasıydı: Yeniden tutuklandı
MSB: Üç bölgede 29 terörist etkisiz hale getirildi
Kasaplar Odası uyardı! Manav ve berber kıyma çekemez!

Kasaplar Odası uyardı! Manav ve berber kıyma çekemez!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor: Hayatım elektrik ve pile bağlı!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Dokuz günlük tatil hareketliliği: Bir milyon kişi yollara çıkacak!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

Şanlıurfa İslam ülkeleri turizm başkenti oldu!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası!

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü

'Kısmetse Olur' yarışması ile tanınmıştı! 24 yaşındaki Dilan'ın sır ölümü