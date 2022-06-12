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Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sini Verstappen kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Ekleme: 12.06.2022 - 17:55 Güncelleme: 12.06.2022 - 17:55 / Editör: Ozge Selin
Başkent Bakü'nün sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte 51 tur üzerinden gerçekleştirilen Azerbaycan Grand Prix'sine, sıralama turları sonunda "pole" pozisyonunu kazanan Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yarışa veda etmesi damgasını vurdu.

Leclerc, lider götürdüğü yarışa 20. turda motor arızası nedeniyle veda etti.

Diğer Ferrari pilotu İspanyol Carlos Sainz da 9. turda aracında meydana gelen arıza nedeniyle yarışa devam edemedi.

Böylece iki Ferrari aracı, arıza nedeniyle yarış dışında kaldı.

Alfa Romeo'nun Çinli pilotu Zhou Guanyu ve Haas'ın Danimarkalı pilotu Kevin Magnussen de araçlarındaki teknik arıza nedeniyle yarışı bitiremedi.

Aston Martin'in Kanadalı pilotu Lance Stroll da bitime 3 tur kala yarışa veda etti.

Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından liderliğe yükselen Verstappen, kalan bölümde yerini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Diğer Red Bull pilotu Sergio Perez yarışı 2'nci bitirirken, Mercedes'ten George Russell ise 3'üncü oldu.

Bu zaferle Verstappen, kariyerindeki 25. yarış galibiyetini elde etti.

F1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışı 4. sırada tamamladı.

Bu sezon şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 5, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez'in (Red Bull) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si 19 Haziran'da yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 150 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 129

3. Charles Leclerc (Monako): 116

4. George Russell (Büyük Britanya): 99

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 279

2. Ferrari: 199

3. Mercedes: 161

4. McLaren: 65

5. Alfa Romeo: 47
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