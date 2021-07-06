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Ömer Faruk Beyaz menajer oyununun kurbanı oldu!

Ömer Faruk Beyaz menajer oyununun kurbanı oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan ve Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz menajeri Mehmet Eser’in kurbanı oldu.

Spor / 6 Temmuz 2021 Salı 13:25
Ömer Faruk Beyaz menajer oyununun kurbanı oldu!

17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin büyük umut bağladığı oyunculardan biriydi. Hatta Emre Belözoğlu genç oyuncuya kaptanlık bile vermişti. Aslında kaptanlık meselesinin ardında yatan gerçek de Beyaz'ın yeniden sarı lacivertli kulüple sözleşme imzalama istediğiydi.

Ancak Beyaz, menajeri Mehmet Eser'in de baskılarıyla takımdan ayrılma kararı aldı. Ancak Alman ekibi Stutgart'a transfer olan genç oyuncunun beklenenin aksine rezerve takımda oynayacağı ortaya çıktı. Alman ekibinin hocası Pellegrino Matarazzo'nun basına verdiği bu demeç başarılı futbolcu için de büyük bir şok oldu.



Yani sürecin sonunda kazanan Ömer Faruk Beyaz değil menajeri Mehmet Eser oldu. Eser, Beyaz'ı “Stutgart'ta A takımda oynayacaksın” sözüyle Almanya'ya götürmüştü. Hakkında dolandırıcılık suçlaması bulunduğu iddia edilen menajer Mehmet Eser'in şimdi ne yapacağı merak konusu oldu.


Emre Belözoğlu


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