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Beşiktaş istiyordu! Alex Teixeria'nın maliyeti belli oldu!

Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için çalışma yürüttüğü Alex Teixeira'nın maliyeti belli oldu. Buna göre Brezilyalı isim 3,5 milyon euro imza parası talep etti. Yıldız isim yıllık olarak da 3,5 milyon euro maaş istiyor.

Spor / 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:28
Beşiktaş istiyordu! Alex Teixeria'nın maliyeti belli oldu!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Siyah Beyazlılar, Sırp oyuncunun yerine Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Serbest durumda olan Brezilyalı oyuncu ile temaslar başladı.

Son olarak Çin'in Jiangsu takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu, 3,5 milyon Euro imza parası talep etti. Teixeira, yıllık ücretini de 3,5 milyon Euro olarak belirledi.

Brezilyalı orta sahanın menajeri ile görüşmeleri sürdüren Siyah Beyazlılar, mali şartlarda anlaşmaya çalışacak. Ocak ayından bu yana maça çıkmayan Teixeira, Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giydi.

2016'da transfer olduğu Çin Ligi'nde Jiangsu ile 5 sezonda 148 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncucu, 73 gol attı.

Beşiktaş


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