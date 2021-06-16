Bizim Çocuklar Bakü'de kayıp!

Türkiye, EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda milli takımımız Burak Yılmaz ve Kaan Ayhan ile gole çok yaklaştı ancak üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı. Galler ise yıldız futbolcusu Aaron Ramsey ile maçın başında gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinden vurulan şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde oyunda üstünlüğü kurmamıza rağmen Aaron Ramsey'nin golüne engel olamadık ve soyunda odasına 1-0 geride girdik.



İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ve sahadan 2-0'lik mağlubiyetle ayrıldık. Galler'in ikinci golünü 90. dakikada Connor Roberts attı. Ayrıca, 60. dakikada Gareth Bale, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Son rakip İsviçre



Gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Türkiye, son maçında İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Galler ise aynı gün ve aynı saatte İtalya ile kozlarını paylaşacak.



İLK 11'LER



Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz



Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore



SKOR



Türkiye 0-2 Galler