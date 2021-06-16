Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bizim Çocuklar Bakü'de kayıp!

EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup olan milliler, ikinci maçından da puansız ayrıldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Galler'de Bale, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Spor / 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:49
Bizim Çocuklar Bakü'de kayıp!
Video için tıklayın

Türkiye, EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya geldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda milli takımımız Burak Yılmaz ve Kaan Ayhan ile gole çok yaklaştı ancak üstünlüğü sağlayacak golü bulamadı. Galler ise yıldız futbolcusu Aaron Ramsey ile maçın başında gole çok yaklaştı. Ceza sahası içerisinden vurulan şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde oyunda üstünlüğü kurmamıza rağmen Aaron Ramsey'nin golüne engel olamadık ve soyunda odasına 1-0 geride girdik.

İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ve sahadan 2-0'lik mağlubiyetle ayrıldık. Galler'in ikinci golünü 90. dakikada Connor Roberts attı. Ayrıca, 60. dakikada Gareth Bale, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Son rakip İsviçre

Gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Türkiye, son maçında İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Galler ise aynı gün ve aynı saatte İtalya ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Çağlar, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

SKOR 

Türkiye 0-2 Galler

Şenol Güneşİsviçreİtalya


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement