UEFA muhabirleri seçti! Gizli favori Türkiye!

UEFA'nın EURO 2020'de görev alacak ülkeler için görevlendirdiği muhabirler, turnuvayla ilgili tahminlerini paylaştı. Türkiye ile ilgili çarpıcı bir tablo ortaya çıktı.



JORDAN MACIEL - AVUSTURYA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)

Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Almanya)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Avusturya



ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Türkiye



ALYSSA SALIOU - BELÇİKA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)

En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)

Gizli Favori: Fransa (Birini seçmek için kendimi Fransa'dan başka takıma bakmaya ikna edemiyorum.)



ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA



Şampiyon: İngiltere

Turnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)

Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)

Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)

En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)

Gizli Favori: Finlandiya



STURE SANDO - DANİMARKA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)

Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)

En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)

Gizli Favori: Hırvatistan



SIMON HART - İNGİLTERE



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)

Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)

Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)

En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)

Gizli Favori: Danimarka



MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA



Şampiyon: İtalya

Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)

Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)

Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)

En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç)

Gizli Favori: Hırvatistan



DAVID CROSSAN - FRANSA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)

Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Polonya



PHIL RÖBER - ALMANYA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)

En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)

Gizli Favori: Türkiye



ANDY CLARK - MACARİSTAN



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)

Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)

En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)

Gizli Favori: Ukrayna



PAOLO MENICUCCI - İTALYA



Şampiyon: Belçika

Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)

Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)

Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Türkiye



DEREK BROOKMAN - HOLLANDA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)

Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)

En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)

Gizli Favori: Ukrayna



IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA



Şampiyon: İngiltere

Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)

Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)

Çıkış yapması beklenen: Jadon Sancho

En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)

Gizli Favori: Kuzey Makedonya



PIOTR KOZMINSKI - POLONYA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)

En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)

Gizli Favori: Türkiye



CARLOS MACHADO - PORTEKİZ



Şampiyon: Portekiz

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)

Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Türkiye



ARTUR PETROSYAN - RUSYA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: İtalya



ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)

Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)

Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)

En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)

Gizli Favori: İskoçya



RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA



Şampiyon: Belçika

Turnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)

Gol Kralı: Kai Havertz (Almanya)

Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere)

En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)

Gizli Favori: Çekya



GRAHAM HUNTER - İSPANYA



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)

En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)

Gizli Favori: Türkiye



SUJAY DUTT - İSVEÇ



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)

Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)

En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)

Gizli Favori: Türkiye



PETER BIRRER - İSVİÇRE



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)

Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)

En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)

Gizli Favori: İsviçre



GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)

Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)

En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda)

Gizli Favori: Türkiye



BOGDAN BUGA - UKRAYNA



Şampiyon: İngiltere

Turnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)

Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)

Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Danimarka



MATTHEW HOWARTH - GALLER



Şampiyon: Fransa

Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)

Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)

Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)

En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)

Gizli Favori: Türkiye