İşte Millilerimizin penaltı beklediği pozisyon!

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile kozlarını paylaştı.



Ay-Yıldızlılar, golsüz beraberlikle devam eden mücadelenin 44. dakikada Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi Danny Makkelie oyunu devam ettirdi.









