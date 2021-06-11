EURO 2020 açılış maçı öncesi İtalyanlardan skandal tavır! Şenol Güneş çıldırdı

Türkiye, EURO 2020'nin açılışında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Tüm dünyanın gözü Roma'daki randevuda olacak. Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, Şenol Güneş'i de çıldırttı.



2002'deki dünya üçüncülüğü ve EURO 2008'deki yarı finalle göğsümüzü kabartan A Milli Takımımız, bu gece Roma Olimpiyat Stadı'nda yeni bir maceraya yelken açıyor. Ay-Yıldızlılar'ın hedefi, EURO 2020'de bu başarıları bir üst seviyeye taşımak...



Açılış maçında karşılaşacağımız İtalya, son dönemde oldukça formda. Üst üste oynadığı 27 maçta mağlubiyet yüzü

görmeyen, 7 maçtır da gol yemeyen Gök Maviler, kağıt üzerinde favori ancak bizim için imkânsız diye bir şey yok. Bunu daha önce turnuvalarda pek çok kez gösterdik. Yine göstermeye hazırız…



Türkiye, Bizim Çocuklar'a inanıyor, Bizim Çocuklar da kendilerine... Ellimizde bayraklar, nefesimizi tuttuk bekliyoruz. Yenin şu İtalya'yı, 80 milyona yaşatın bayramı...



MEHMET ÖZCAN'IN ROMA İZLENİMLERİ



1- EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda yerini alacak şanslı 23 bin kişiden biriyim. Ancak bu hiç kolay olmadı...



Önce UEFA'ya uzun süre onaylanmayan akreditasyonum için birkaç e-mail atmak zorunda kaldım. UEFA sorunu çözüldükten sonra bu kez İtalya Konsolosluğu kılı kırk yarmaya başladı! İtalyanlar'ın pandemiyi bahane ederek vize konusunda siyasi tavır takındıklarını anlamak zor değildi...



Uyanık İtalyanlar vize ve bilet konusunda her türlü sıkıntıyı çıkardıkları için taraftar sayımız gurbetçi ağırlıklı 3 bin civarında olacak. Dün sabah İstanbul'dan havalanan Roma uçağında da ne yazık ki taraftarımız yoktu.



2- Öğlene doğru Roma Havalimanı'na iner inmez İngilizce yazılı KOVİD-19 test sonucumuzu İtalyan memurlara ilettik ve 2 günlük Roma maceramız başladı. İlk durak, Milli Takım'ı düşünerek Roma ile özdeşleşen Aşk Çeşmesi idi. Ülkemizden getirdiğimiz madeni bozuk paraları, Türkiye'nin şampiyonluğunu dileyerek 'Piazza di Trevi' olarak bilinen çeşmeye attık.



3- Akşamki basın toplantısı öncesinde şehirde havayı solumak adına şehir merkezini gezdim. Dış cephesine Türk bayrağı asıp oteline Avrupa'dan gelecek Türkleri çekmeye çalışanlar gözümüze çarptı. İtalya gibi başkent Roma da pandeminin artçı şokunu turist sayısının azalmasıyla yaşıyor.



ŞENOL GÜNEŞ'İ ÇILDIRTTILAR



Pandemiyi bahane ederek bilet konusunda Türk taraftarlara büyük zorluklar çıkartan İtalyanlar, Şenol Güneş'i de çıldırttı.



İtalyan yetkililer, dünkü basın toplantısı öncesinde tecrübeli hocanın ateşini tam 4 kere ölçmeye çalışınca Güneş bu duruma oldukça sinirlendi.

